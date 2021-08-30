7天1次PCR！高雄排毒一條街解封　薄紗深V「報復性拉客」廣告曝　

▲高雄市排毒一條街還打出每7天進行PCR檢測1次，還有落實防疫規定 。（圖／警方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市九如路對不少老司機來說可是「排毒一條街」，因為一整條街都是「泰式養生館」，裡頭有沒有進行交易，從門口的小姐穿著清涼似乎透露些許端倪，雖然之前因為三級警戒期間全都歇業，不過現在降級之後，因為按摩業鬆綁，他們也得以復業，還有人打著「小姐每七天做一次PCR檢測」來攬客。

入夜的高雄九如路整排養生館，門口貼滿毛玻璃，讓人看不見裡頭景象，但每間店裡面都有兩三名穿著曝露的女子，瞄到有男性經過 ，立刻出門搭訕，有民眾錄下整個搭訕的過程，女子字字露骨向男子獻殷勤 ，還有另一間養生館有男客人，一進到店內就被小姐直接領上樓，爬上一層層階梯 ，還有好幾間暗房，宛如迷宮設計，為的就是要防止警方臨檢，這一整排養生館做什麼的，明眼人一看都知道。

▲高雄市排毒一條街還打出每7天進行PCR檢測1次 。（圖／警方提供）

在三級警戒期間，按摩業停止營業，但降級之後，這一整排的泰式養生館全都「活了」起來，甚至還有人在網路打出廣告，「每7日美容師都有做核酸檢測」，強調為顧客安全把關，甚至還找一起打拼的小姐，月薪30萬都沒問題，擺明著就是要挑戰警察的敏感神經。

轄區警方坦承自防疫降級，部分按摩店或美容美體業重新營業，三民區九如二路有多家這類場所復業，的確也有接獲民眾投訴此路段的店家女子，疑在大門口拉客。 同時部分從事非法色情業者對於警方之取締，製作「教戰守則」引導從事性交易服務女子自稱：「個人同意客人的要求」，或辯稱「從事性交易為其個人意願，與店家無涉」，藉此規避刑責。

▲高雄市排毒一條街還打出每7天進行PCR檢測1次，還有落實防疫規定 。（圖／警方提供）

轄區分局強調，從今年1月起到現在查獲30件78人，第三級警戒起至今查獲15件21人，現在會積極加強稽查，以「刑事偵處移送手段」來取締之外，也將同時報請市政府相關單位來配合，不排除斷水斷電等行政處分。