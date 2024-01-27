高雄「排毒一條街」掀話題！老司機帶路曝極樂玩法　警方說話了

▲高雄市九如路「排毒一條街」在掀話題，警方強調已多次進行掃蕩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

有媒體報導高雄的九如路是「排毒一條街」，一整條街都是以美容、按摩為主業，許多老司機都知道部分有在做「人與人的連結」，至於裡頭有沒有進行交易，記者表示自己直擊從門口的小姐穿著清涼似乎透露些許端倪，而當地老司機、年輕人更把當地長年存在的暗黑景象全說了。對此，轄區三民一分局回應了。

警方表示，掃蕩色情不法行業一直是重點工作，三民第一分局針對轄內各類妨害風化場所絕不縱容，查緝作為亦不鬆手，本分局去年一整年共查獲各類妨害風化（俗）案件計15件51人，針對轄內九如二路部分，去年也有已查獲妨害風化（俗）計7件33人。

▲高雄市九如路「排毒一條街」在掀話題，警方強調自己的掃蕩作為 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方強調，除了刑事偵處移送手段外，也針對涉案業者行政違規部分，運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效。本分局去年全年已函報市府相關行政機關依權責裁罰共計10件。本分局仍將持續進行不定期實施臨檢、守望勤務，將持續探訪蒐證、強力取締到案。

三民第一分局呼籲不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力，本分局絕對有信心、有能力、並且持續掃蕩不法，給予市民合宜的居住環境。