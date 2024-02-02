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DE BEERS全新台中大遠百精品店璀璨揭幕　彰顯品牌致力於拓展亞洲市場的佈局

▲▼ DE BEERS,台中,大遠百,精品,旗艦店,亞洲市場,奢華。（圖／DE BEERS提供）

▲De Beers 台中大遠百精品店。

圖、文／De Beers提供

2024年1月，De Beers欣然宣布於台中大遠百精品店隆重開幕，展現品牌對於進一步拓展台灣市場的決心。全新精品店位於台中大遠百一樓，是De Beers繼台北101購物中心精品店的成功之後，目前台灣市場的第二間精品店。

奢華空間築就不凡全新精品店的設計靈感來自品牌位於倫敦舊龐德街（Old Bond Street）的旗艦店，完美詮釋優雅格調。這間佔地約50平方米的店舖彰顯著De Beers悠久的歷史傳承、現代優雅魅力與超卓工藝。充滿現代感的空間中，展示著雋永的鑽石珠寶作品，透過匠心非凡的設計，明亮通透的光線襯托鑽石珠寶的璀璨奪目，將珠寶作品中蘊藏的力量與美感盡然釋放，定格美鑽的熠熠光芒。

台中大遠百精品店引人注目的外觀設計與台北101精品店遙相呼應，外牆採用品牌的經典深藍色，搭配亮光柔和的磨砂玻璃，精緻獨特的外觀綻放出溫暖而迷人的光輝，宛如天然鑽石的奪目光芒。

店內空間以優雅靜謐的金色、灰褐色和藍色調裝飾，每一款材質與傢俱皆是精挑細選，並採用De Beers的標誌性色彩、手工編織的物料及與品牌息息相關的裝飾品，更以精雕細琢的蝕刻玻璃裝飾點綴，突顯自然線條的純淨度，貫穿整間精品店，呈現出奢華風貌。

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