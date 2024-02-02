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【廣編】春節不只刮刮樂，布丁霸主銅板價陪你開心吃開心抽10萬

▲▼統一布丁,抽10萬,好禮。（圖／統一布丁提供）

圖、文／統一布丁提供

今年過年，甜點準備統一布丁準沒錯，國民甜點統一布丁推出門檻超低的「開心吃開心抽好禮」，只需銅板價買「統一小布丁三入組」，登入活動貼紙序號即可參與多項好禮立即抽，年後還有機會抽中10萬現金紅包，快來試手氣！

親朋好友相聚除了刮刮樂外，也別忘了多帶幾組Q彈滑嫩口感與獨特焦糖風味搭配的經典布丁，不僅能迅速擄獲大家的味蕾，還能同歡試手氣！一組三入要分享或獨享都合適，更何況統一布丁是你最方便且百變的甜點好朋友，無論單吃當嘴饞或飯後的小點心，或是加到飲料增添口感，亦或是冷凍變冰棒、熱壓成加料吐司等，都能瞬間為心情開心加分。

即日起至2月20日止，購買「統一小布丁三入組」，登入包裝上之活動貼紙序號，並登入相關資訊與發票號碼，即可立即抽Nintendo Switch（主機+遊戲片)、星級飯店住宿券、LINE POINT等精彩好禮，年後再加碼抽3名10萬現金紅包等你拿。今年就讓統一布丁用好口味及多項好禮陪大家生活步步甜，好運龍總來！

• 活動時間：即日起～2／20（售完為止)
• 活動網站：https://unifpudding.com.tw/
• 活動辦法：購買統一小布丁三入組，掃描產品上活動序號貼紙並登入相關資訊（含發票號碼）即可立即抽好禮。

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