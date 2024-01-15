新年鋅Ｃ望／新聞雲ＡＰＰ好禮限量回饋　手速要快

活動小組／綜合報導

快來參加「新年鋅Ｃ望」 新聞雲APP好禮活動！迎接2024年，新聞雲APP準備了榮獲2019 瑞士日內瓦國際發明奬的Marine Star鋅C望粉狀食品要回饋給廣大的新聞雲APP讀者。在提供讀者最即時、最豐富的新聞同時，新聞雲APP也關心讀者的健康。在新的一年裡，除了改變生活型態以外，也可以運用保養習慣，來迎接「後疫情時代」，從體內提升身體的防禦力。



▲新聞雲APP關心讀者的健康，在台北車站東森廣場可兌換「鋅C望」。（圖／活動小組提供）

疫情之後，民眾對於提高免疫力更加重視，「MARINE STAR 鋅C望」 獨有專利成分紫花香茅萃取，並含有維生素C+鋅兩大營養素強強聯手，滋補強身、 維持自我防護，在後疫情時代補充人體所需要的營養。

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要怎麼樣才能得到這麼貼心好禮呢？

1. 登入新聞雲APP，至「會員中心」>>「好禮回饋區」，使用東森幣兌換「MARINE STAR 鋅C望」。

2. 3,500枚東森幣可兌換「MARINE STAR 鋅C望」3盒(1包3公克*3包/盒)，並至台北車站東森廣場東廣場服務台兌領。

3. 兌領時間即日起至1月31日，每日11:00至20:00。

4. 操作步驟圖如下↓↓↓

►活動參與需自備手機及網路，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

如何獲得東森幣

1.下載新聞雲APP，首次綁定東森購物帳號，即可獲得300枚東森幣

2.天天登入新聞雲App即可獲得5枚東森幣

3.在新聞雲App瀏覽一篇新聞即可獲得一枚東森幣，每天最高可得50枚

4.分享一篇新聞雲APP的新聞即可獲得一枚東森幣，每天最高可得5枚



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