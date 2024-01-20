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5校高中生放寒假「大鬧藏壽司」！被制止繼續吵　目擊者怒：一群猴子

記者朱祖儀／綜合報導

全國中小學從今（20）日開始放寒假，許多學生昨日結業式後就跑出門遊玩。不過網路上流傳一段影片，看到有5校學生齊聚藏壽司用餐，但不知為何原因突然起鬨大叫，即使店員和其他顧客勸阻，他們也依舊故我。不少人看到後氣得大罵「一群猴子」、「要吵就去其他地方吵」。

一名網友在Dcard發文表示，在threads看到一段影片，似乎是不同學校的學生到藏壽司用餐，但突然開始大吵大鬧，很不尊重員工和其他客人，「都幾歲了還在餐廳大吼大叫，超級沒素質，辛苦這間藏壽司的員工了」。

從影片中也看到，好幾名學生在位子上歡呼鼓掌，還有人站起來大叫，情緒相當激動，上面還註記「我要笑死，我們五校完全不認識，在幫對方歡呼」。原PO補充道，當下店員臉已經很臭，也有很多人表示被打擾到，可是這群學生還是繼續喧鬧。

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲學生在藏壽司裡喧鬧。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，網友表示「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「沒想到吃壽司還有猴戲可以看」、「有夠丟臉，寒假開始猴子又要到處跑了」、「如果不是包場的話，這樣還蠻不尊重其他客人的，別人好好的吃飯沒必要接受一群學生的噪音攻擊」、「今天去吃台中的藏壽司也是這麼吵…整間店滿滿都是高中生，而且不是吵一下而已，是不同桌輪流歡呼拍手，從頭到尾都很吵，店員似乎也不知道怎麼制止」、「非常不好，這樣根本干擾到其他客人，要慶祝也是去KTV或其他不會打擾其他人的地方」。

也有目擊者怒罵，「我在現場，超級吵==，完全沒辦法好好享受吃飯，一群猴子，祝他們大便沒衛生紙」、「我也在現場…從剛開始進去的時候就聽到很多歡呼聲，在吃飯的時候也是一直被打擾，我跟朋友講話都快聽不到對方的聲音，也是請店員幫忙勸他們小聲一點，勸了兩三次沒用，店員可能很怕我們會被影響到用餐心情，提出了換位置，我們也答應了，後來位置距離比較遠，就有比較小聲，但還是聽得到」。

但也有人緩頰道，「我倒蠻喜歡這種氛圍的欸」、「其實蠻青春的吧」、「還好吧，又不是圖書館」、「高中畢業了開心一下，那邊原本也不是什麼安靜的地方，我是客人的話我可以接受」、「要看他們是為了什麼事這樣子吧，如果是什麼值得慶祝的事應該還可以」。

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