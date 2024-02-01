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福容3家大飯店　聯手推出「搭機旅客專屬住房大利多」

▲福容3家大飯店，聯手推出「搭機旅客專屬住房大利多」

▲福容桃園機捷A8店座落於桃園機捷A8站，搭機捷只要15分鐘即可直達機場。（圖／福容提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年假即將到來，因應後疫情出國潮興起，隨著早晚航班增加，福容大飯店也鎖定此市場商機，整合福容桃園機捷A8店、桃園店及中壢店，聯手推出「搭機旅客專屬住房大利多」，建立機場銜接第一選擇品牌定位。

▲福容3家大飯店，聯手推出「搭機旅客專屬住房大利多」

▲福容桃園店位居桃園市都心區，搭車前往機場僅需20分鐘。（圖／福容提供）

福容大飯店1日表示，旅客對於機場臨近住宿需求大增，福容桃園機捷A8店座落於桃園機場捷運線，搭機捷約15分鐘即可直達機場，交通大便利外；位於都心區的福容桃園店及中壢店，搭車前往機場也僅需20分鐘，同樣受到旅客相當青睞。

▲福容3家大飯店，聯手推出「搭機旅客專屬住房大利多」

▲福容中壢店，憑當日機票享獨享價。（圖／福容提供）

即日起，福容桃園機捷A8店凡旅客出示入住日前後三天內的本人機票，可享原訂購專案9折優惠及隔日免費延遲退房乙小時，讓晚班機旅客可獲得充分休息。另外旅客凡入住福容桃園店或中壢店，2024年起憑入住日當天本人機票住宿精緻雙人客房，可享福容中壢店每晚2,160元、福容桃園店每晚2,276元專屬優惠價，並可選擇晚上九點後入住或於凌晨六點前退房，依據搭乘班機時間彈性調整入住時間，更符合搭機旅客特殊需求。

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福容大飯店搭機旅客住房大利多

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