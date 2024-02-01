陳昭姿手指印沾陳菁徽欄位成「無效票」　她笑回：很意外！嚇到了

▲國民黨立委陳菁徽1日牽三寶走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

第11屆立委今（1日）報到，並舉行立法院院長與副院長選舉，然民眾黨立委陳昭姿卻不慎把手指印蓋到國民黨立委陳菁徽的欄位，導致該票被認為無效票。對此，陳菁徽笑著回應《東森新聞雲ETtoday》記者，「很意外！嚇到了！」

立法院長選舉於1日上午10時半登場，全數113席立委上午11時9分投完票，開票結果為國民黨韓國瑜獲54票、民進黨游錫堃51票、民眾黨黃珊珊7票，另一張為無效票，未有人過半，待中午12時半進入第二輪投票，採多數決。

開票期間，由於一張白委選票除蓋黃珊珊外，卻出現了印泥印，以致監票員陳亭妃與林國成有不同意見。根據《立法委員互選院長副院長投票及開票辦法》規定，選票上不得有任何記號，但陳亭妃跟林國成仍未達共識，最後監票員交由主席柯建銘裁示，結果為無效票。

陳昭姿坦言，她雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席柯建銘認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉。

而根據畫面，陳昭姿的手指印蓋到陳菁徽的欄位上。對此，陳菁徽笑著回應《東森新聞雲ETtoday》記者，「很意外！嚇到了！」