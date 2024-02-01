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星巴克買2送1！foodpanda「2月激省優惠碼」來了　還有披薩買1送1

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda2月限定優惠碼來了。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸快收下！外送平台「foodpanda」2月限定「激省優惠碼」一次看，這個月不僅有漢堡王、達美樂買1送1，還有星巴克指定咖啡買2送1、買3送1等好康，把握機會開訂去，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲這個月有星巴克指定咖啡買2送1、買3送1。（圖／業者提供）

●pandapro新戶專屬
1.即日起至2月29日新訂閱用戶，訂閱後3個工作天內將獲得優惠券可享「美食外送消費滿249元打5折」，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

●美食外送 
1.即日起至2月8日凡輸入優惠碼「龍在過年」，即可享「美食外送消費滿額打85折」優惠，數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月6日免優惠碼可享「星巴克特大杯烤蘋果風味那堤、特大杯福吉茶那堤第2杯半價」優惠，部分分店不適用。

3.2月7日起至2月15日免優惠碼可享「星巴克大杯美式買2送1」、「星巴克大杯那堤買3送1」、「星巴克大杯福吉茶那堤買3送1」。

4.即日起至2月29日凡輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區現折70元」優惠，提醒該優惠為周二限定，部分分店不適用。

5.2月5日起至2月18日免優惠碼可享「漢堡王雙起司牛肉堡餐買1送1」，提醒部分分店不適用。

6.2月15日起至3月9日免優惠碼可享「漢堡王叉燒火烤牛堡餐、叉燒雙層脆雞餐打75折」優惠，提醒部分分店不適用。

7.2月8日起至2月14日免優惠碼可享「必勝客下單滿399元現折60元」優惠。

8.2月15日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛必勝客」，即可享「必勝客雙拼比薩獨享餐現折60元」，優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

9.2月15日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛必勝客」，即可享「必勝客下單滿250元現折40元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

10.即日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛紙包麵」，即可享「Pasta Hut下單滿250元現折50元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

11.2月16日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛啃德基」，即可享「肯德基下單滿359元現折60元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

12.2月16日起至2月29日凡輸入優惠碼「龍愛啃蛋撻」，即可享「肯德基下單滿299元現折30元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

13.即日起至2月29日免優惠碼可享「美樂披薩（尺寸、口味任選）買1送1」，提醒部分門市不適用。

▲▼達美樂祭出外帶大披薩199元優惠、懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出披薩口味、尺寸任選買1送。

●超級會員日
1.2月7日限時1天pandapro會員可享「爭鮮集團下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，每日優惠有限，部分分店不適用。

2.2月14日限時1天pandapro會員可享「茶湯會下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，每日優惠有限，部分分店不適用。

3.2月21日限時1天pandapro會員可享「吮指王下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，且不限訂購次數，每日優惠有限，部分分店不適用。

4.2月28日限時1天pandapro會員可享「拿坡里下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，且不限訂購次數，每日優惠有限，部分分店不適用。

●外帶自取
1.即日起至2月14日「外帶自取下單滿200元享20%胖達幣回饋」，最高可獲得50胖達幣，回饋次數無上限，胖達幣總額度有限、兌完為止。

2.即日起至2月29日凡入優惠碼「龍厚拎」，即可享「指定飲品店家外帶自取下單滿100元打7折」優惠，每日下午2時至5時開放使用，最高現折50元，數量有限、用完為止，每人限用2次。

3.即日起至2月29日凡入優惠碼「龍總便宜」，即可享「指定店家外帶自取下單滿79元打95折」優惠，最高現折15元，數量有限、用完為止，每人限用5次。

▲▼foodpanda（圖／foodpanda提供）

▲生鮮雜貨也有一系列優惠等收。（圖／foodpanda提供）

●生鮮雜貨
1.即日起至2月9日指定用戶輸入優惠碼「餓了買菜」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿額打79折」優惠，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2.2月3日限時1天指定用戶輸入優惠碼「轟龍龍」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打75折」優惠，限高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至2月14日凡輸入優惠碼「龍來福」，即可享「家樂福下單滿849元打88折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至2月14日凡輸入優惠碼「龍來福」，即可享「家樂福超市下單滿649元打88折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5.即日起至2月14日凡輸入優惠碼「龍來福」，即可享「萊爾富下單滿249元打88折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6.即日起至2月14日下單「家樂福量販、家樂福超市、萊爾富」就送「刮刮卡」，數量有限、送完為止。

7.即日起至2月14日指定用戶輸入優惠碼「龍來買」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿499元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●熊貓超市
1.即日起至2月29日凡輸入優惠碼「餓了買超市」，即可享「pandamart熊貓超市下單滿額打85折」優惠，每人限用1次。

●聯名卡專屬
1.即日起至2月29日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「二月卡送」，即可享「指定餐廳外送滿229元打69折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月29日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「二月卡送」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打69折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至2月29日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「二月卡送」，即可享「美食外帶自取下單滿149元打69折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至2月29日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「二月卡送」，即可享「熊貓超市指定門市下單滿799元打69折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠
1.即日起至2月29日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月29日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb402」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至2月29日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psjcb402」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至2月29日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce402」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞
1.即日起至2月29日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月29日凡輸入優惠碼「最送」，即可享「運費7折」優惠，最高現折50元，每人限用5次，數量有限、兌完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats新春優惠一次看。（圖／Uber Eats提供）

另，Uber Eats近日則祭出「新春龍來呷」限時優惠專區，網羅「12家美食手搖」可享買1送1優惠，加碼還有麥當勞金迎招財薯來堡（牛）吉祥餐只要279元、21Plus香草烤全雞披薩分享餐下殺79折等，即日起就能下單爽吃，提醒實際販售品項與供應情況依APP顯示為主，數量有限、送完或售完為止，各別優惠使用規範及條款則同樣依APP為主。

12家美食手搖品牌買1送1如下：

1.雙月食品社即日起至2月13日祭出「百頁、三角油豆腐買1送1」優惠，下單滿499元加送品牌紅包袋。

2.武林茶即日起祭出「四季荔荔／桂花烏龍買1送1」優惠。

3.初韻即日起祭出「芝士奶蓋桃花韻／酪梨優格買1送1」優惠。

4.男子漢拉麵即日起祭出「炸白深魚排／日式炸蝦買1送1」優惠。

5.好初早餐即日起至2月13日祭出「草莓奶油吐司／酥炸圓仔買1送1」優惠。

6.蕃茄村即日起祭出指定吐司／點心／飲品買1送1優惠，提醒每間店略有差異。

7.Coffee Law即日起祭出「肉桂焦糖蘋果可頌小鬆餅（2個）／研選美式咖啡買1送1」優惠。

8.瑪莉珍即日起祭出「水牛城辣雞翅／最愛瑪莉珍買1送1」優惠。

9.飯飯即日起祭出「炙燒豬五花飯／極致雞腿飯買1送1」優惠。

10.漢堡王即日起祭出「Q彈海老牛肉堡買1送1」優惠。

11.Little New York Pizzeria小紐約披薩店即日起祭出「沙拉買1送1」、「下單滿999送紐約客披薩+玉米」2大優惠。

12.本物洋食即日起祭出「橫濱風羅勒炸雞麵／味增湯買1送1」優惠。

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