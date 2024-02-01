華航龍年優惠來了！全航線機票下殺最低8折　今起開搶

▲華航推出龍年優惠，全航線8折起。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

為迎接龍年，華航今（1日）宣布推出「龍喜為著您」賀歲專案，全航線8折起，即日起開票、擇日出發，春節期間也適用。

華航宣布，即起推出「龍喜為著您」（台語「都是為了您」諧音）賀歲專案，開票期間從2月1日至2月15日、為期15天，出發期間從2月1日至5月31日，全航線、全艙級、Basic樂活艙等均適用，最低8折起。

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由於春季賞櫻旺季將至，瞄準東北亞賞櫻潮，華航表示，日本北海道、福岡、韓國首爾等機票85折，另日本東京、大阪、沖繩、名古屋等機票也有87折優惠。

另東南亞機票也有優惠，華航表示峇厘島機票推出8折優惠，另宿霧、新加坡、馬尼拉、雅加達、胡志明市、河內、金邊等熱門航點機票也有82折優惠。香港及兩岸航線則有85折優惠。

長程線機票也下殺，華航表示，華航獨家的大加州航網包括洛杉磯、舊金山、安大略，可自由搭配進出，最高享有85折優惠；即將進入秋楓季的南半球紐澳及歐洲也有87折優惠。

台灣虎航也開賣2024夏季航班開賣第三波優惠，包括澳門、峴港、泰國、日本東京等優惠齊發，單程機票最低799元起，優惠至今晚11時59分。

其中日本航線部分，台北-東京單程2499元起（未稅）；台北東京增班開賣IT700、IT701，每周7天，天天增班飛成田。

澳門航線部分，台北、台中、高雄-澳門單程機票799元起（未稅）。