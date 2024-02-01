直擊／民進黨「滿島光」立院報到　綠營兒少領域專家帶娃登場

▲立法院新任立委報到，民進黨張雅琳。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選結束後，國會局勢全面洗牌，立法委員新會期將迎來54位新面孔，而今（1日）是立法院「新生報到日」，8點開放委員報到，而民進黨不分區立委張雅琳外型亮麗、被封為立院「滿島光」，她過去為兒童權益領域服務，今在15個孩子陪同下到立院報到。不分區立委林月琴過去致力於兒少議題，今也身著導護志工服跟小朋友們一同進場。

張雅琳過去擔任還我特色公園行動聯盟理事長，此次位列民進黨不分區第三位，她今在家人、聯盟同仁以及孩童陪同下進場，陣容龐大，她因亮麗外型被形容是立院「滿島光」，張受訪時表示，這次希望把親子聲音帶進國會，推動相關修法，讓青少年有地方串連自己跟同儕情感，抒發身心壓力。

張雅琳表示，今天心情非常緊張也很興奮，想到可以幫孩子爭取更多福利，非常開心，今天帶15個小孩跟過去一起在民間團體的夥伴進國會。

張雅琳提到，今天的就職服裝也是亮點。今天穿著的是臺灣第一位登上紐約官方時裝週的本土時裝設計師周裕穎的服裝。這除了是表達對台灣在地設計師的支持，更是因為服裝裡的點綴採用回收的牛仔布做二次利用，因此這套衣服不僅符合永續的概念，更寄託了過去在民間倡議的情感。

穿著導護裝到場的林月琴則指出，希望針對社會福利政策多琢磨，針對下一代青少年身心健康也是很重要方向，今天帶著孩子一起來，就是過去當導護志工多年，也要秉持這樣的精神繼續守護孩子，很開心很多爸爸媽媽來見證這一刻，希望推動國會很多關於兒少政策，而交通基本法雖然已經修了，但還有很多搭配的法案要處理。