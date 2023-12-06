阿囉哈董座私借8500萬公款　獲公司「原諒」換緩刑

▲阿羅哈客運董事長陳瑞鈴被控挪用公款。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

昔日國道客運龍頭「阿羅哈客運」在2021年驚傳財務危機，後來公司暫停客運業務，轉型包車業務。但檢、調獲報，阿囉哈董事長陳瑞鈴在2006、2007年間，涉嫌在無擔保也沒經過公司股東會的同意下，私下借款6500萬給副董事長李孟霞，另外還挪用了近2500萬借給前立委蔡豪買房地產，檢方偵辦後將陳、李兩人起訴，法院審理後，認為陳、李兩人已獲得公司的「原諒」，因此依背信罪判陳徒刑10月、李徒刑6月，緩刑2年，均得易科罰金。

阿囉哈客運曾是國道客運龍頭，主要經營台北、高雄路線，但在2017、2019年接連發生兩起國道車禍造成重大傷亡後，公司營運出現瓶頸，更在2021年傳出董事長陳瑞鈴跳票，準備出售公司土地，股東出面向法院聲請破產的糾紛，也再次重創阿囉哈客運，加上疫情影響，於是在去年2月宣布停駛，後來更改名經營包車業務。

▲阿囉哈客運曾是國道客運龍頭。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

判決指出，陳瑞鈴在2006、2007擔任董事長期間，公司副董事長李孟霞需要資金周轉，陳在沒股東會同意的情況下，將公司現金6050萬以無擔保、無利息方式借給李孟霞。

此外，2007年間前立委蔡豪想購買澄清湖一處豪宅，但資金不足，於是向陳瑞鈴求助，陳也是在沒經過股東會同意的情況下，指示公司財務長將2497萬元匯入建設公司及蔡豪前妻、現屏東縣議員宋麗華帳戶，用來購買房產。

檢、調認定陳瑞鈴、李孟霞未經股東同意挪用公款，依背信罪將兩人起訴。

高雄地院審理時，陳、李坦承全部犯行，法官考量兩人已經和阿羅哈客運達成和解，公司也願意給兩人從輕量刑及緩刑機會，因此依背信罪判陳瑞鈴徒刑10月，李孟霞判徒刑6月，均得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間，陳、李各要向公庫繳納20萬、10萬元，全案可上訴。