分析／小院長大總召？　新國會不空轉黨鞭「合縱連橫」是關鍵

▲民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌（由左至右）。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院正副院長選舉結果揭曉，國民黨「韓江配」出線，未來賴清德政府除須面對朝小野大的國會結構，也無法再仰仗黨籍議長「加速法案通過」。回顧2016年國會改革後，議事運作透明度提高，過去國會龍頭擔任黨鞭角色、一人獨攬大權的時代已落幕，各黨團總召重要性吃重，尤其本屆國會是首度實質三黨不過半，藍綠白三方如何合縱連橫，將是往後「觀戰」重點。

2016年開始，時任立法院長蘇嘉全推動「國會透明化」，把原本被批評黑箱的朝野政黨協商改為全程直播，開放公民記者採訪，將重要議事資料公布上網。同年立法院三讀修正《立法院組織法》，新增立法院正副院長不得擔任政黨職務、應本公平中立原則行使職權等規定。

所謂本於中立原則行使職權，指的是在主持會議過程中，正副院長必須超越黨派、秉公處理，除了不介入實質問題討論、不採取特定立場、不參與投票，同時也必須嚴守議事程序。

▲國民黨「韓江配」奪得正副議長寶座。（圖／記者湯興漢攝）

不過，2016年至2023年間，民進黨同時掌握行政部門與國會多數，在一致政府型態下，立法院長雖不能擔任黨職，但仍擁有黨籍，有時做出決定難以讓在野黨信服，就會引發紛爭。例如2017年國民黨立委為了杯葛前瞻預算案，祭出逾萬案「案海戰術」，企圖癱瘓議事審查，當時蘇嘉全援引議事規則裁示「一事不二議」破解，就引發藍委跳腳批評不中立、狀告蘇嘉全。

本屆立法院三黨不過半，在野的國民黨掌握正副院長寶座，新國會將迎來全新的局面。若以各黨「票數」來計算，國民黨掌握52席次，加上被歸類為泛藍陣營的無黨籍立委陳超明、高金素梅兩席，再扣除正副院長不投票的慣例，藍營在甲級動員情況下，最多可以有52張票，民進黨則佔據51席，民眾黨擁有8席，除了民眾黨可能成為左右投票結果的關鍵少數，藍綠更須慎防被挖牆腳、注意「一票都不能少」。

而對未來的賴清德政府來說，往後行政院所提重大法案、預算案，乃至國家通訊傳播委員會（NCC）委員、司法院大法官、中選會委員、監察委員等人事同意權案，都可能面臨在野黨強勢杯葛、卡關的壓力，民進黨團無法繼續憑藉人數優勢「輾壓」在野黨立委，光是每周程序委員會排定議事日程，可能就經須一番苦戰，屆時如何「喬」、善用議事規則折衝樽俎，並在分立政府局面中化解政治僵局、避免行政效率受到影響，考驗著各黨黨鞭們的政治智慧。