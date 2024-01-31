川普若當選對台灣有影響？　余茂春：他說話很直但都有戰略考量

▲現任哈德遜研究所中國中心主任及胡佛研究所客座研究員余茂春以「美國台海政策之現狀與未來」為題進行專題演講。（圖／台灣智庫提供，下同）



記者陶本和／台北報導

2024年底，美國將舉行大選，而前總統川普可能再次重返白宮。對此，在過去川普執政時期，擔任國務院顧問的余茂春31日表示，大家可以放心，還不會有什麼影響，川普說話很直，但他都是有一個非常重要的戰略考量，大家不要覺得川普說話好像沒著邊際，但是實際上，他背後有很多參謀，這些參謀給他出了非常好的主意。

台灣智庫、福和會31日邀請現任哈德遜研究所中國中心主任及胡佛研究所客座研究員余茂春以「美國台海政策之現狀與未來」為題進行專題演講。他在過去川普執政時期，擔任國務卿中國政策規劃首席顧問，被各界普遍認為，他提供川普政府諸多建言，影響了美國後來對華政策上的巨大轉變。

對於美國的對華政策轉變，余茂春表示，大家認為川普的談話很情緒化，但這是不對的。他說，為何川普上台後，美國政策會有這麼大的轉變？事實上，美國對台政策的制定是在1950年韓戰開始，杜魯門總統派遣第七艦隊進入台灣海峽，就是希望不能以武力改變現狀。

「任何總統是不可能改變的，大家要有信心，不論是哪個總統上台。」余茂春表示，川普是一位商人，他不管程序，最在乎的是「效果」，好比對伊斯蘭國（IS）的議題，他只對國防部長講「把IS消滅掉」。

余茂春說，川普最重要的外交成就，就是重新界定全球對中國這個國家的定義，已經不是傳統的地區性威脅，而是全球性威脅，不僅威脅到台灣，而是威脅周邊國家，且打破國際現有的秩序。

余茂春表示，過去讓中共進入世界貿易組織，參與國際經濟，希望共產主義可以變成自由化，但這個幻想已經破滅，美國從卡特總統開始，沒有一任總統有勇氣改變，只有川普有勇氣去重新定義中國在世界地緣政治的地位。

對於川普當選，對於台美關係的影響？余茂春說，大家可以放心，還不會有什麼影響，川普說話很直，但他都是有一個非常重要的戰略考量，大家不要覺得川普說話好像沒著邊際，但是實際上，他背後有很多參謀，這些參謀給他出了非常好的主意。

余茂春指出，50年之後來看川普時期的最大的外交成果，就是把把美國的戰略中心從歐洲、中東，遷到了中國。他說，戰後幾十年，美國把他重要的戰略中心放在歐洲，成立北約，北約每年的經費百分之七十、八十都是美國出的，北約也利用美國的大量的軍事投入，他們藉口不發展自己的軍事力量、更不研發自己的能力。

余茂春表示，現在美國負責任的撤出來之後，盡量激將法逼他們，發展自己的力量，這件事情只有川普可以做，因為歐洲人很慌，對川普是不喜歡的。

他表示，在烏克蘭戰爭爆發之後，歐洲人突然覺得，他們什麼都沒有，在能源上嚴重依靠俄國，在貿易和經濟上嚴重依賴中國，最讓他們害怕的就是在安全上嚴重依賴美國，所以他們現在重新界定他們自己的一些國防戰略立國的根基。