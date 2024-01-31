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Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

▲▼Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果。（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）

▲Selina擔任幫寶適奢寵幫大使、分享對小腰果滿滿的愛。（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha

藝人Selina去年誕下兒子小腰果，28號發文回憶「第一次抱小腰果，感受到他是如此柔軟。讓我想給他最好的一切」字句之間滿溢濃濃的母愛，粉絲紛紛給讚，認同媽媽總是想給小孩最好的，也對於Selina產後散發的獨特氣場刷出一排愛心不斷稱讚「好美」，更對於與幫寶適奢寵幫合作的Selina表示「受盡寵愛的腰果」。

網友好奇既是女神、也是新手媽媽Selina 究竟會給小腰果用甚麼！

產後首復工，就接下引起超多媽媽討論，根本精品等級的「幫寶適奢寵幫尿布」，並表示：「就是想給寶貝最好的。」而這種心情也完全打中新手媽咪們的心！

▲▼Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果。（圖／業者提供）

▲精品等級的「幫寶適奢寵幫尿布」。（圖／幫寶適提供，下同）

這款尿布竟然添加了真蠶絲，感覺就跟剛出生寶寶的屁屁一樣細緻，難怪Selina在貼文稱「就像絲巾一樣柔軟」，還有網友戲稱「就像你絲滑的歌聲」，讓寶寶穿上它就像被媽媽柔軟地抱住一樣舒服，根本直登「尿布的柔軟天花板」！

▲▼Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果。（圖／業者提供）

▲「幫寶適奢寵幫尿布」選用真蠶絲，摸起來有著媲美絲綢般的柔軟觸感；特有的葉脈導流設計，連稀便的便便都能深吸到底，當然也不易外漏！

就跟所有新手媽媽一樣，除了最在乎寶寶的舒適，Selina還提到「換尿布都乾爽到像沒尿過」，可見吸收力也非常優秀！實際看到尿布，因為有葉脈造型的導流設計，可深吸尿尿到底層、不容易回滲，就算新生寶寶的稀便也可以快速吸收、不怕屁屁濕濕黏黏！另外也針對寶貝的萌肚肚跟後背設計了彈性後腰圍，不緊不悶又完美貼合背部超防漏，而且透氣度也超好，用過的媽媽說出門一整天，屁屁也乾爽不悶濕～

▲▼Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果。（圖／業者提供）

▲全新彈性後腰圍，背部貼合超防漏。

真蠶絲尿布全台開賣啦！一試就愛上

▲▼Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果。（圖／業者提供）

▲到幫寶適LINE官方帳號，點選圖文選單「領取優惠券」可以拿到最高270元的折價券來體驗。

不論是想給寶貝最頂級寵愛的新手媽咪，或是做為新生兒賀禮都是相當用心又體面的全新幫寶適奢寵幫尿布，現在全台通路都買得到！現在到幫寶適LINE官方帳號，點選圖文選單「領取優惠券」還可以拿到最高270元的折價券，讓寶寶嫩屁屁獲得最舒適的呵護，不論黏貼型或拉拉褲皆可抵用，馬上試用極致柔軟的奢寵幫，一定試了就愛上。

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