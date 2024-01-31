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婆婆「我生過4孩」狂喊別打無痛　隊友神操作被讚爆：超罩

▲產檢驚現寶寶缺右手！高血糖孕婦不忌口忍痛引產5月畸胎。（圖／院方提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友無奈表示，最近在生孩與育兒方面的事，與母親理念不同，包括是否讓老婆打無痛分娩、住月子中心及未來請保母等；不過，他一肩扛起所有紛爭，並決定聽從醫師建議，讓老婆打無痛，同時也已訂好月子中心，這讓不少過來人大讚，「這老公很棒」、「你很罩欸，棒」。

網友日前在Dcard提到，老婆快要生了，已經開兩指待產中，但由於還沒滿37周，母親便告訴他，不要打無痛也不要催生，當時他僅表示，要由醫生評估再做決定；沒想到，母親不悅地說道，「你們4個孩子我都是難產剖腹來的，打無痛跟催生的後果我比你們清楚，生孩子誰有不痛的？忍一下就過了！」

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再來，原PO母親也自願幫忙坐月子，原本他很感謝也很高興，怎料只是給點小建議，媽媽立刻激動地回，「你們4個孩子我都是這樣過來的，你們誰發育不好了？我告訴你，我走過的路比你們都多，而且生了你們4胎，不要在那邊醫生說醫生說，醫生不是都對的！」

這番話讓他更加堅定，幫老婆訂月子中心；不過他表示，原本的月子餐錢仍會給母親，就當孝親費了。

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不僅如此，已退休的母親也主動表示，願意幫忙帶孩子；然而，原PO內心是抗拒的，也決定未來會請保母，「我深深了解我媽是什麼個性，就是妥妥的控制狂，然後會情感勒索，讓人感覺這份親情很沉重，帶得好就說是自己的功勞，不好就怪我們夫妻倆不盡責。」

最後，他也強調，「我沒有說媽媽的做法是不好的，畢竟她的出發點都是為我們著想；但時代在變，而且沒有必要為了這種事情搞壞感情！」

對此，網友們紛紛回應，「情勒的媽媽太可怕」、「叫媳婦不能打無痛的人，我都歸納為全世界最可怕的婆婆」、「真的是神隊友」、「你是一個很棒的先生～還好老婆有你擋著」、「原來還有人比我媽更會情勒」、「這是什麼巨型坦克，有夠讚」。

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