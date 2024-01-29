孕婦羊水已破急就醫分娩　歸仁警急開道送醫母子平安

▲台南市警歸仁分局仁德分駐所巡佐劉進福、警員林庭緯，27日深夜接獲孕婦羊水已破急就醫分娩，馬上急開道送醫，母子平安獲感激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警歸仁分局仁德分駐所巡佐劉進福、警員林庭緯， 27日深夜11時40分許執行巡邏勤務時，突有一男子神色慌張地向警方稱，車上有孕婦因腹部疼痛難耐，情況危急，急需立即送醫分娩，請求警方提供協助，警方見孕婦羊水已破急就醫分娩，急開道送醫母子平安。

員警見男子心急如焚、不知所措，擔心若未能即時送醫，孕婦及胎兒恐有性命之憂，即決定駕駛巡邏車開道護送孕婦送醫救治，員警一路開啟警示燈、鳴放警笛，以最快速並安全方式抵達診所，經醫護人員檢視後，孕婦羊水已破，急送分娩室診治，並於1小時左右順利分娩男嬰1名，母子平安，男子對於員警及時伸出援手，平安護送孕婦就醫，感激之情溢於言表。

歸仁分局分局長顏勤峰表示，身在公門好修行，警察工作應本著「視民如親」精神，積極服務民眾，尤其遇有人民生命、財產、安全受到危害時，應秉持同理心，積極協助解決。本次員警接獲民眾求助後，立即協助緊急送醫，孕婦平安分娩，充分展現人民保母之精神，深獲當事人及家屬感激。