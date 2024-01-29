　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

孕婦羊水已破急就醫分娩　歸仁警急開道送醫母子平安

▲台南市警歸仁分局仁德分駐所巡佐劉進福、警員林庭緯，27日深夜接獲孕婦羊水已破急就醫分娩，馬上急開道送醫，母子平安獲感激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局仁德分駐所巡佐劉進福、警員林庭緯，27日深夜接獲孕婦羊水已破急就醫分娩，馬上急開道送醫，母子平安獲感激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警歸仁分局仁德分駐所巡佐劉進福、警員林庭緯， 27日深夜11時40分許執行巡邏勤務時，突有一男子神色慌張地向警方稱，車上有孕婦因腹部疼痛難耐，情況危急，急需立即送醫分娩，請求警方提供協助，警方見孕婦羊水已破急就醫分娩，急開道送醫母子平安。

▲台南市警歸仁分局仁德分駐所巡佐劉進福、警員林庭緯，27日深夜接獲孕婦羊水已破急就醫分娩，馬上急開道送醫，母子平安獲感激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

員警見男子心急如焚、不知所措，擔心若未能即時送醫，孕婦及胎兒恐有性命之憂，即決定駕駛巡邏車開道護送孕婦送醫救治，員警一路開啟警示燈、鳴放警笛，以最快速並安全方式抵達診所，經醫護人員檢視後，孕婦羊水已破，急送分娩室診治，並於1小時左右順利分娩男嬰1名，母子平安，男子對於員警及時伸出援手，平安護送孕婦就醫，感激之情溢於言表。

歸仁分局分局長顏勤峰表示，身在公門好修行，警察工作應本著「視民如親」精神，積極服務民眾，尤其遇有人民生命、財產、安全受到危害時，應秉持同理心，積極協助解決。本次員警接獲民眾求助後，立即協助緊急送醫，孕婦平安分娩，充分展現人民保母之精神，深獲當事人及家屬感激。

ET快訊
大票人喊抵制！賀瓏夜夜秀「最新點閱曝光」　粉絲湧入打賞
低成本AV更好賺！大馬女大生下海　男友嫖客啪啪也入鏡
李進良爆撤資新劇好友撕破臉　温昇豪回應了
快訊／國3嚴重車禍！緩撞車「頭都斷了」　1命危1重傷
A走國民黨1800萬！　判刑定讞
國1小客車變形「皺成一團」　撞擊瞬間曝光
小王舔人妻「頭埋裙下」！不倫劇太鹹濕…日網炸裂
國光司機勇救21乘客後身亡！車上護理師CPR搶命...一度恢
網紅惹怒全聯、家樂福「他挖出內幕」　知情人士曝：整個血賺
LIVE／Toyz控警包庇超哥！警撇吃超派雞排　賀瓏喊支持民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林治安新陣容！縣警局主祕、督察長及分局長正式履新

台南永康開天宮回饋鄉里　捐贈南消永康分隊二氧化碳偵測儀

孕婦羊水已破急就醫分娩　歸仁警急開道送醫母子平安

台東「KEEP DANCE STUDIO 第八屆年度成果展」精采登場

搭上疫後缺工方案列車　助長期失業者順利上工

迎春大掃除　居家巨大垃圾請善用各公所清運服務

屏東縣警局卸新任分局長聯合交接　主祕、2分局長上任

台南安南區傳住宅火警　消防人員平安救出母女

花蓮榮服處提前圍爐　市公所分享愛心年菜感謝戎馬一生

移民法新制上路！放寬多項限制提高逾期居留罰鍰

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

苗栗男抵押土地借290萬　當舖老闆報警！抓16歲車手

雲林治安新陣容！縣警局主祕、督察長及分局長正式履新

台南永康開天宮回饋鄉里　捐贈南消永康分隊二氧化碳偵測儀

孕婦羊水已破急就醫分娩　歸仁警急開道送醫母子平安

台東「KEEP DANCE STUDIO 第八屆年度成果展」精采登場

搭上疫後缺工方案列車　助長期失業者順利上工

迎春大掃除　居家巨大垃圾請善用各公所清運服務

屏東縣警局卸新任分局長聯合交接　主祕、2分局長上任

台南安南區傳住宅火警　消防人員平安救出母女

花蓮榮服處提前圍爐　市公所分享愛心年菜感謝戎馬一生

移民法新制上路！放寬多項限制提高逾期居留罰鍰

許瑋甯拍「吃戲」越吃越瘦　上工前還先嗑大碗泡麵

《玩具總動員》靈感來自這家店！經營86年將歇業　馬斯克也震驚

英國擬禁售一次性電子煙　11至15歲未成年人9%都在抽

他列大樓2優點屌打！同事秒翻臉「有錢人喜歡住公寓」

伊朗火速切割！　否認涉入美軍基地3死34傷遇襲事件

吃尾牙喝醉！她扛老公上車「聽見真心話」　愛情長跑12年想離了

中菲行成功通過ISO27001:2022轉版認證　代表資安領域卓越成就

幕後／諾民眾黨上任即推4改革　韓國瑜撇面試消弭「私設刑堂說」

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊

謝金河父親喉癌逝世　投資保守錯失內湖土地卻為子女成就驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

地方熱門新聞

南投水里「明天送肉粽」　送煞路線曝

4縣市發錢「每人最高1萬」　領取資格一次看

首屆「新營波光節」華麗登場

迎農曆年！　桃園藝文活動結合警方宣導

台南安南區傳住宅火警平安救出母女

基隆塔2大閱讀空間　名作家洪蘭3月將登場

選手之夜喜交流元坤盃賽賀落幕觀音高奪冠！

黃偉哲領隊百人「扛茨走溪流」

台南市府得獎連連黃偉哲施政成績亮眼

孕婦羊水已破急分娩警急開道送醫母子平安

屏東縣警局卸新任分局長今日交接

移民法新制上路　放寬多項限制提高逾留罰鍰

台南運河攔截垃圾繩斷了應儘速拿掉

泰雅學堂台美訪問團　拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處

更多熱門

相關新聞

龍躍武廟花燈啟燈儀式

龍躍武廟花燈啟燈儀式

台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟新修建完成的廟埕廣場打造「龍耀武廟」宗教祈福燈區，27日晚上市長黃偉哲親臨點燈，祈求在金龍年所有市民都歡喜、順利、好運攏總來，立委林俊憲、議員李宗翰亦到場共襄盛舉。

孕婦突臨盆苦陷車陣　台中警逆向開道6mins到院

孕婦突臨盆苦陷車陣　台中警逆向開道6mins到院

孕婦和寶寶有狀況！羅東急送台大　台大醫：聽到救護車請讓讓

孕婦和寶寶有狀況！羅東急送台大　台大醫：聽到救護車請讓讓

兒負氣離家10年睡街頭　母奔警所相擁淚崩

兒負氣離家10年睡街頭　母奔警所相擁淚崩

產婦「咳一聲」　20多人緊張搶救6hrs

產婦「咳一聲」　20多人緊張搶救6hrs

關鍵字：

孕婦羊水分娩歸仁母子平安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

即／檢察官帶隊突襲　林園派出所遭搜索

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

客運司機身體不適！忍痛把車開到路肩　昏迷不治

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面