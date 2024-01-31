躍下飛機才發現「降落傘全都打不開」　美男極限跳傘重摔身亡

▲美國一名36歲男子跳傘身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州發生恐怖意外，一名36歲男子挑戰極限跳傘，卻在躍下飛機後才發現，降落傘的主傘及備用傘，竟然全都無法打開，從高空墜地後，重摔身亡。

福斯新聞報導，這起事件27日發生在凡斯布蘭德機場（Vance Brand Airport），大約位於該州首府丹佛（Denver）以北約40英里（約64公里）處。

圓石郡警方及法醫表示，死者科茨（Gregory Coates）參加當地知名跳傘體驗公司「Mile-Hi Skydiving Center」的體驗活動，他穿著飛鼠裝躍下，但主傘及副傘都沒有打開，最終在下午3時30分左右身亡。目前尚不清楚，他擁有多少跳傘經驗，或者從什麼型號的飛機跳下。

美國聯邦航空總署（FAA）已經接獲事件通報，並且正在調查主副降落傘等設備，以及飛行員及飛機相關規定，但尚未確定事故原因。「Mile-Hi Skydiving Center」則尚未回覆媒體置評。

值得注意的是，「Mile-Hi Skydiving Center」已經不是第一次發生致死意外，圓石郡當局過去就曾對其安全提出擔憂。2021年，一名26歲當地居民在進行單人跳傘時身亡，已經是2018年以來，第5起與該公司相關的死亡案件。