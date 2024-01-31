「民眾黨8席不足為懼」　學者：每人都有誘因和其他政黨立委合作

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民眾黨8席不足為懼」　沈榮欽：每人都有誘因和其他政黨立委合作

▲民眾黨主席柯文哲出席新會期黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對立法院長選戰，擁有8席立委的民眾黨團最終決定推出自家人黃珊珊參選，並未與藍綠合作。加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，民眾黨在立法院不足為懼，將只會維持表面的和諧，因為每人都有誘因和其他政黨立委合作，這是一種宿命。

沈榮欽說，對於柯文哲來說，希望利用國會8席不斷創造聲量，並將選票納入陸軍，以為4年後再戰之基礎。但8席的穩固程度顯不如外界想像，否則柯文哲不用再三強調團進團出，跑票就開除。而兩年條款與選前表示「選輸也不辭黨主席」的目的就是要確定無行政權的柯文哲，仍然保有最終獨裁的權力。

沈榮欽表示，民眾黨立委人數太少，在各委員會中連提案都不可能。在聲量為黃國昌與柯文哲壟斷下，每名立委要有所表現，勢必得與其他政黨立委合作，以及尋求執政的民進黨政府支持，因此民眾黨餘下的6名立委，每人都有誘因和其他政黨立委合作。這是一種宿命，兩年之後接棒的另外8立委也有類似的誘因，更何況屆時若黃國昌與黃珊珊都去參選市長，敗選之後，民眾黨立院又換上新的一批菜鳥，和民進黨與國民黨立委相較，只會愈發生嫩。

沈榮欽指出，至於柯文哲與雙黃則有共同利益，柯文哲要選總統，黃珊珊選北市、黃國昌新北，三人都有壯大民眾黨的動機，問題是這種共同利益是否穩定？「我預計在黃國昌於立院咆哮兩年一事無成、和黃珊珊投入市長選舉失利後，除非民眾黨讓兩人帶職參選，否則兩人落選後，和柯文哲的黨權力之爭將十分劇烈」。

沈榮欽表示，未來柯文哲、黃國昌和黃珊珊仍然會利用立院每一次的爭議議題，與民進黨和國民黨視議題合作鬥爭，以求最大聲量與政黨利益。民眾黨的目的不在立法取得勝利，而是將聲量外溢到國會之外，藉由主打藍綠一樣爛、聯合壟斷國會，來鞏固支持者，以及分裂國民黨等傳統伎倆。換句話說，國會席次只是手段，柯文哲設定的戰場其實在國會外的選民。雖然能夠繼續在抖音、YT 與 IG 對國會運作不清楚的民眾宣傳，但是院長選舉後，在民進黨團總招柯建銘等人操盤下，民眾黨立委將只會維持表面的和諧，私下各自與其他政黨某些人士交好，才是民眾黨多數立委的常態。

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