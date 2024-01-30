台南10年輕人「麵粉混雞蛋」炸KTV包廂　員工怒罵：猴子

▲台南10多名年輕人日前到KTV慶生時，刻意將包廂弄髒、弄亂。（圖／翻攝台南大小事）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「這種水準…就別出門了」，台南一名KTV女員工表示，有10多名屁孩到店內慶生，卻在包廂內大玩剃鬚膏、麵粉及雞蛋，讓她們清得又久又累，感嘆「每天都在公司看猴子，根本不用去動物園」。

該名女網友在臉書社團「台南大小事」發文表示，日前有10多名屁孩到店內唱歌慶生，結束時她們才發現包廂被搞得面目全非，桌上、椅子及地板到處都是結塊的麵粉及剃鬚膏，讓清潔人員非常崩潰，「這是哪門子的慶生？」最後也只跟10多人收1000元清潔費，且對方湊很久才拿出這筆錢。

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▲▼原PO表示，KTV已將這些年輕人列入黑名單。（圖／翻攝台南大小事）

原PO表示，「外場的阿姨們年紀都很大，當你們的母親甚至祖母都可以，為什麼要加重她們的工作？知道外場阿姨們將包廂清理恢復原狀花了多久時間和多少體力嗎？懂不懂得換位思考？如果外場阿姨們是你們的家人，你們希望自己的家人也遇到如此這般嗎？還是你們在家就是這樣糟蹋自己的家人？」

網友看完紛紛留言，「現在慶生還有人在砸蛋糕刮鬍泡喔」、「沒品」、「太離譜了」、「台灣最美的風景」、「真的還滿沒水準的，這包廂清潔費至少要4、5000」、「要玩那麼嗨不會在家玩嗎？」「這在好x迪，錢x都是會被要求賠償清潔費喔，而且要等到完全復原才可離開，因為不確定東西是否有破損，若有損壞會直接請警察來拍照，公司會提出毀損提告」。