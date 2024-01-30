陸社科院建議降準　並繼續「較大幅度降息」

▲人民幣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國社會科學院金融研究所CMFA團隊29日發表「中國宏觀金融報告」，建議財政政策適度加碼，更支持三大工程建設、人力資本投資；貨幣政策適時降準，並繼續較大幅度降息，提高存量資金使用效率。

中國宏觀金融報告提到，2023年中國經濟運作整體回升向好，經濟恢復呈現波浪式發展、曲折前進的特徵，有效需求不足仍是主要矛盾，「從成長動能看，消費尚未恢復至疫情前水平，製造業和基礎建設投資穩定成長，房地產投資和出口拖累需求擴張。」

報告指出，宏觀金融調控注重統籌穩成長與防風險，地方政府債務、中小金融機構、房地產等重點領域風險整體收斂，第一，財政金融協同化債，緩釋短期流動性風險，城投債發行交易回溫；第二，中小型銀行合併重組提速，城農商行不良貸款率及資本充足率有所改善；第三，房地產調控政策持續優化，一線城市二手房弱企穩民營房企債券發行有所回暖，多家出險房企化債提速。

報告稱，從微觀主體資產負債表修復的角度來看，以發展型消費、民間投資和地方政府活力為代表的新「三駕馬車」呈現復甦跡象，一是居民預防性儲蓄向消費逐步轉化，醫療保健、教育文化娛樂服務等發展型消費升溫；二是電氣機械及器材製造、汽車製造、電熱燃水生產供應領域民間投資較活躍，中小民營經濟景氣度回升；三是中央真金白銀支持化債，地方經濟活力增強，文旅產業強勁復甦。

報告認為，隨著擴大內需和穩定預期的宏觀政策持續發力，經濟復甦內生動力逐步增強預計2024年經濟成長率可望實現4.8%至5.0%。需求復甦帶動物價溫和回升，預計2024年CPI和PPI年增率約1.0%至1.5%和0.5%左右。中長期信貸需求改善及中央政府加槓桿支撐社融回升，預計2024年社融成長率約10.0%。

報告建議，為鞏固和增強經濟回升向好態勢，2024年宏觀政策應延續擴張基調並更加重視結構調整，穩定市場預期，激發市場活力。財政政策適度加碼，更支持三大工程建設和人力資本投資。貨幣政策適時降準並繼續較大幅度降息，做好金融「五篇大文章」，提高存量資金使用效率。中長期必須堅持依賴改革開放增強發展內生動力，暢通國內國際雙循環。