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大陸 大陸焦點 特派現場

中國經濟難靠1次降準扭轉　分析指年後可能再降

▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲大陸央行預告下月降準。（圖／CFP）

文／中央社上海25日電

中國宣布將於2月5日降準2碼，市場稱「降準預料之內，幅度超乎預期」。分析師認為，此舉對經濟有正面助益，然而中國情勢難單靠1次降準扭轉，年後可能還會降準、降息。

中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝24日宣布，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）。

消息發布後，市場普遍反映「降準已有預期，但力度超過預期」，中國經濟日報則以評論方式稱此舉「有利於增強市場信心，改善和擴大總需求」，並稱中國央行選在年初降準，顯示貨幣政策的前瞻性，傳遞政策力度和溫度，激發市場信心與活力。

▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

香港電台報導引述法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）分析，中國選在農曆新年前降準是合適時機，並符合市場預期。但是一般民眾、企業及投資者對經濟前景的看法，未必能夠只單靠1次降準扭轉，「若消費及投資等數據未有明顯改善，農曆新年後可能會降息，或是進一步降準。

另據上觀新聞、中新社報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟指出，降準可以降低金融機構的資金成本和淨利差壓力，使銀行體系的流動性維持穩定，並從總量、價格和結構上進一步促進以信貸支援實體經濟，「穩健的貨幣政策更加關注預期穩、見效快、準度足」。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，選擇在這個時點降準的主要原因有3項，首先是釋放積極穩成長訊號，釋放中國央行推動經濟回穩向好的決心；其次，協助金融機構增強信貸投放能力，穩定整體負債成本；第三，穩定資金面，透過政策工具讓短期資金面波動平穩，使政策傳導通暢。

他也提到，降準將有助於改善房地產的信貸環境；另一方面，加碼穩成長的政策力道，有助增加經濟復甦信心。加上之前已經發布的穩定房地產政策，效果逐步顯現，對於房地產市場的信心修復有所幫助。

▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

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