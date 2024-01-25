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陸央行預告降凖2碼　專家：傳遞政策訊號「提振投資信心」

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）行長潘功勝24日在新聞發布會上宣布，從2月5日開始正式下調存款準備率0.5個百分點，將向市場提供長期流動性約1兆元。對此，專家認為，此時宣布較大幅度的降準，向市場傳遞出明確的政策信號，有助於提振經營主體和投資者信心，更好地支持經濟恢復回升，也有助於穩定資本市場。

根據中新社報導，中信證券首席經濟學家明明表示，從操作方式上看，央行負責人提到運用存款準備金工具、「預告降準」的情況並不少見，但在記者會上直接宣布降準相對罕見，「本次降準的時點和規模均較大超出市場預期，反映出央行支持實體經濟修復目標非常明確。」

招聯首席研究員董希淼認為，此時降準具有必要性與迫切性，雖然目前國內多項經濟指標回升，但恢復態勢並不十分穩固，特別是經營主體的信心和預期仍有待進一步提振。

董希淼強調，此時宣布較大的幅度降準，向市場傳遞出明確的政策信號，有助於提振經營主體和投資者信心，更好地支持經濟恢復回升，也有助於穩定資本市場。

▼中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

▲▼中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

董希淼還說，雖是熟悉的貨幣政策工具，但從規模來看，本次降準的幅度也是較大超出市場預期的，「2023年兩次降準幅度均為0.25個百分點，而此次降準為0.5個百分點，為常規降準幅度的2倍，向市場提供長期流動性約1兆元，每年降低銀行成本超過120億元。」

中國首席經濟學家論壇理事長連平指出，降準最直接的效用是改善當下銀行體系的負債狀況，有效增強銀行支持實體企業的信貸投放能力，更好地支持實體經濟，尤其是支持中小微、民營企業。

中泰證券首席分析師楊暢認為，選在年初的時間點進行降準操作，可釋放長期流動性，有利於預防年初資金緊張，創造出更良好的貨幣環境，「從歷年數據來看，1月份為新增人民幣貸款的較高水平，例如2023年1月達到4.9兆，相較年內其他月份明顯偏高。提前下調存款準備金率，釋放相應流動性，有利於避免資金面的緊張，為年初經濟實現開工紅，營造更有利的貨幣環境。」

值得關注的是，本次央行同時宣布了降準和再貸款降息。專家認為，先前雖然也有降準加上定向降準的操作，但降準加上定向降息的模式則很少見，顯示出當前央行貨幣政策對普惠金融的發力，以及對精準有效基調的追求。

連平表示，降準可以釋放長期流動性，透過金融機構創造更多的廣義貨幣供應；加上支農支小再貸款、再貼現利率、PSL等結構性工具，可以增大市場資金總供給。在資金需求一定的情況下，能起到推動實際利率下行的作用。

董希淼預測，下一步央行將繼續採取降準降息等措施，引導銀行降低存款利率，進一步降低銀行資金成本，引導LPR特別是5年期以上LPR適度下降，助力降低經營主體融資成本，進一步激發有效融資需求，為2024年經濟實現良好開局和持續回升創造更適宜的貨幣金融環境。

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