見國中女網友塞300元「熊抱頂臀」　色男挨告掏20萬和解

▲潘姓男子涉嫌對國中少女伸出鹹豬手。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名潘姓男子去年在網路上認識國中少女小花（化名），把小花約出來見面，他拿了300元給小花後竟趁機熊抱，小花推開他，隔天潘男假藉要道歉，又把小花騙出來見面，再度伸出鹹豬手從後面抱住小花，還以下體磨蹭小花屁股，小花嚇得花容失色逃回家，並對潘男提告，潘男事後掏出20萬元與小花和解，高雄地院審理後，依強制猥褻未遂罪判他徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，潘男認識小花後，去年1月28日晚上10點多約她見面，一見面就先給了小花300元，聊天過程中，潘男趁機熊抱小花，小花掙扎推開後，兩人不歡而散。

隔天，潘男又以要道歉為理由，再度約小花見面，一見面潘男就拿了一瓶飲料給小花，隨後故計重施又抱住小花，小花拒絕掙脫，轉身想離開，潘男竟從後方抱住她，還用下體磨蹭小花屁股，還趁機親臉吃豆腐，小花奮力掙脫跑回家。事後小花越想越氣，決定對潘男提告，而潘男被告後也嚇得趕緊找小花和解，最後雙方同意以20萬元達成和解。

法院審理時，小花向法官表達願意給潘男一次改過自新的機會，法官認為潘男雖然對小花伸出鹹豬手，但沒有意圖脫小花的衣服或碰觸其他身體敏感部位，因此依強制猥褻未遂罪，判處潘男徒刑2年，緩刑5年，讓潘男逃過牢獄之災，全案可上訴。