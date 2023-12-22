國軍英雄館會小三被抓猴！徵信業者扮服務生　一原因反被判拘

▲女士官揪徵信業者闖旅館反而被告判刑。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

楊姓女士官去年和丈夫鬧離婚，她懷疑丈夫外遇，於是找了翁姓、鄭姓徵信業者調查老公，果然發現老公投宿台中國軍英雄館，徵信業者佯裝成旅館服務生，騙說地震後要檢查線路，楊女老公不疑有他打開房間，3人就拿著攝影機衝入，沒想到楊女老公當時僅穿四角內褲還沒「辦事」，楊女老公反告3人，一審依無故侵入他人住宅罪，判楊女和2名徵信業者各拘役15日，上訴後高雄高分院維持原判，得易科罰金，並宣告緩刑定讞。

判決指出，楊姓女士官因為懷疑老公外遇，因此委託翁姓、鄭姓徵信業者調查，去年3月20日凌晨1時許，果然發現楊女老公帶著一名女子投宿台中國軍英雄館，楊女火速趕往台中與翁、鄭會合，並由鄭男先佯裝成旅館服務生敲門，謊稱因地震需進房檢查線路，楊女老公不疑有打開房門，楊女就和另外2人拿著攝影器材衝進房內攝影，果然拍到楊女老公只穿著四角內褲的畫面，但沒拍到具體嘿咻或同床畫面。

事後楊女老公也惱羞成怒，對楊女及翁、鄭2名徵信業者提告妨害自由，3人也被起訴。

高雄地院審理時，楊女辯稱因為老公一直逼她簽離婚協議書，並搬出兩人同住的房子，而且抓姦的當下老公並沒有說她不能進去房間，她只是要捍衛自己的配偶權，一切都是委託徵信社處理，否認無故侵入住宅。

法官認為，楊女雖然是為了反制老公想離婚，所以想要對老公蒐證抓姦，依社會常情不可能事先徵得同意後才進入房間，才用詐術誘騙老公打開房間門，但還是認定她和2名徵信業者犯罪事實明確，因此判楊女依無故侵入他人住宅罪，處拘役15日，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付1壹萬元，且應接受法治教育2場次。緩刑期間付保護管束。翁姓和鄭姓徵信業者也都各處拘役15日，得易科罰金，全案可上訴。

楊女不服上訴，高雄高分院合議庭認為，配偶權並非無限上綱，同居義務也不是指所有行為，夫婦仍可保有私領域，因此駁回上訴，維持原判決定讞。