獨／聯結車國道無煞車追撞　夫妻遭夾扁雙亡！駕駛賠1640萬和解

記者黃宥寧／台北報導

62歲江姓男子駕駛貨櫃車行經國道1號北向17公里內湖路段，因低頭撿拾酸痛藥膏，未注意車前狀況，從後撞擊前方由陳姓男子駕駛、搭載王姓妻子的自用小客車，車體嚴重變形、幾乎被壓扁，夫妻經緊急送醫仍回天乏術，江男被依過失致死罪起訴。士院今（24日）首開庭，江男拄拐杖出庭與被害家屬委任律師談和解，以1640萬達成和解。

士院上午首開庭，庭前先試行調解。江男則拄拐杖未委任律師，僅由保險公司人員與被害家屬委任律師談，經溝通後調解成立，雙方再返回法庭內。

法官據調解內容再次向雙方確認，是否以740萬、600萬、300萬賠償死者2名子女、1名家屬，且含強制險，告代則回：「沒錯，已領強制險共400萬」，並向法官表示只要江男依約下月7日前給付剩下金額，同意給予緩刑。

▼陳姓夫妻魂斷國道。（資料圖／記者黃彥傑攝）

全案起源於，去年9月16日上午，江男駕駛貨櫃車，行經國道1號17公里400公尺處，貿然於行車時低頭撿拾痠痛藥膏，未注意車前狀況，導致未及時見前方車流回堵，從後撞擊同一車道由66歲陳姓男子駕駛搭載65歲王姓妻子自小客車。

警詢、偵查時，江男坦承犯行，並解釋是為了低頭撿拾掉落排檔桿旁酸痛藥膏，才未注意車前狀況，追撞前方3輛車；但江也指出，雖有服用心律不整藥物，但駕駛車輛時，並無身體不適狀況。