　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拿著逃犯身分證！智能障礙男疑「被錯關9年」　家屬申訴獲重審

▲被錯認為搶劫犯的李四強出獄後不到三個月便因病去世。（圖／翻攝新京報）

▲被錯認為搶劫犯的李四強出獄後不到三個月便因病去世。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

安徽一名有著先天性智能缺陷的男子李四強在2007年因身上帶一張搶劫案通緝犯劉西文的身份證，被警方認定就是劉西文本人，將其抓捕歸案並服刑9年，出獄後便因病去世。期間家人不斷申訴，主張李四強從未到過案發地廣東汕頭，直至2024年1月29日，廣東省高院終於送上再審決定書，決定發還重審。

▲搶案主嫌自白稱不認識李四強。（圖／翻攝新京報）

▲搶案主嫌自白稱不認識李四強。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，廣東省汕頭市龍湖區人民法院曾在判決書中認定，李奎星的弟弟李四強參與多起團伙搶劫案件，2016年，服刑九年的李四強出獄不久後病逝。李奎星介紹，弟弟李四強存在先天性智力缺陷，且從未去過案發地廣東汕頭，2007年因身揣一名在逃人員的身份證而被抓捕，他始終認為弟弟李四強是被冤枉的，因而八年來持續為弟弟申訴。

2007年開春，在外地打工的李奎星接到母親從安徽老家打來的電話稱，弟弟李四強不見了。雖然李奎星發動親友四處尋找，始終杳無音訊。李四強案代理律師朱小董表示，家人之所以找不到李四強，是因為他失蹤後不久，就被南京警方當作逃犯「劉西文」拘捕待審。

朱小董指出，從照片比對，劉西文和李四強長相並不相似，但被錯抓的李四強先被移交給汕頭警方，此後，汕頭市龍湖區人民檢察院提起公訴，龍湖區人民法院開庭審理，汕頭市龍湖區公檢法各部門在這段過程中，均沒有發現被告的身份問題。

被認為是「劉西文」的李四強最終於2007年10月11日被判處有期徒刑十二年六個月，發監執行。李四強服刑期間，汕頭警方一度發現警方發現其並非劉西文，卻認定他冒用劉西文之名，參與多起團伙搶劫案件，這也使李奎星難以接受，決定持續申訴要求還弟弟一個清白。

李四強經過兩次減刑，於2016年刑滿釋放，實際執行九年三個月。出獄後不到三個月，李四強就因病去世。李奎星連續8年持續申訴皆遭法院駁回，直至劉西文本人被找到且被抓捕歸案，廣東省高院也決定將全案發還重審，釐清整起案件的缺失。

ET快訊
賀瓏道歉「1句話」對民進黨補一槍！　律師搖頭：大可不必
藍委集體鼓掌通過傅崐萁接總召　賴士葆提早離席留下一封親筆信
唱紅韓劇OST！　「菸嗓歌手」鄭善延病逝
快訊／國3遊覽車翻落邊坡！　1人受困搶救中
19歲男成幽靈人　從未去上學
機師年薪400萬↑　他曝「高薪殘酷代價」嘆玻璃飯碗：難在天賦
女醫排登機櫃大鬧！　當場脫衣全裸
世界正走向三戰？專家：當前情勢比1914、1939危險
摩鐵激戰援交妹「要她帶國小女兒」　女童也遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海「圍棋迷」佔領星巴克！多人「沒點餐」從早下到晚

港基本法23條啟動公眾諮詢　境外干預罪：與台政治性組織聯繫會受限

離婚「太傷心」房子一忘23年！大媽突想起…見1情形她當場崩潰

超後悔！女大生宅家10天「不洗頭」　哀喊：毛囊堵塞頭皮很痛

比亞迪「日賺3.6億元」　去年淨利大增8成

拿著逃犯身分證！智能障礙男疑「被錯關9年」　家屬申訴獲重審

中國國安部：「這10種行為」就會請你喝茶

21歲男大生嗨玩雪整天！隔日「流淚到失明」　醫師診斷：雪盲症

孫衛東會見烏克蘭駐中大使　烏方：一貫堅持一中原則

230公分女巨人小莫過世後漲粉上萬　直播主闖家門詢問：墓在哪？

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

上海「圍棋迷」佔領星巴克！多人「沒點餐」從早下到晚

港基本法23條啟動公眾諮詢　境外干預罪：與台政治性組織聯繫會受限

離婚「太傷心」房子一忘23年！大媽突想起…見1情形她當場崩潰

超後悔！女大生宅家10天「不洗頭」　哀喊：毛囊堵塞頭皮很痛

比亞迪「日賺3.6億元」　去年淨利大增8成

拿著逃犯身分證！智能障礙男疑「被錯關9年」　家屬申訴獲重審

中國國安部：「這10種行為」就會請你喝茶

21歲男大生嗨玩雪整天！隔日「流淚到失明」　醫師診斷：雪盲症

孫衛東會見烏克蘭駐中大使　烏方：一貫堅持一中原則

230公分女巨人小莫過世後漲粉上萬　直播主闖家門詢問：墓在哪？

安瑞去年業績增逾3成優預期　盤中觸及漲停

炸裂女孩來襲！不想輸狂作弊　被KID抓包：不要學峮峮

快訊／高雄警淪詐團軍師「半年賺千萬」　被記兩大過免職！

台股跌85點收最低18035　台積電跌6元至642

「鋒總」祈願卡空白有原因　內野競爭高交給日籍教練評估

春節連假「國道客運」票價優惠　88條國道客運路線享85折票價

嚴禁投錯票！立院龍頭戰必票票入匭　藍黨團教育訓練投票樣張曝

賀瓏道歉「1句話」對民進黨補一槍！　律師一聽搖頭了：大可不必

南鯤鯓代天府燒神帳、砸光電板　竟是吸毒遭免職劣警幹的

醉男闖迪士尼飯店餐廳！揮掌毆打女服務生　奧客身分曝光竟是高管

大陸熱門新聞

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

尾牙抽中一等獎！全場看他上台「被撿屍」

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

涉共軍貪腐案　王小軍遭撤政協委員

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

21歲男大生嗨玩雪整天！隔日「流淚到失明」

230公分女巨人小莫過世後漲粉上萬 直播主闖家門詢問：墓在哪？

男子幫6妹子換輪胎！老婆調侃：對我都沒這麼熱心

離婚太傷心房子一忘23年！大媽上門1情形當場崩潰

女大生宅家10天「不洗頭」！結局超後悔

陸足協前主席當庭認罪懺悔 收賄3.5億全認了！

中國國安部：這10種行為就會請你喝茶

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

中國青年重拾「現金支付」！消費有痛感才能存錢

更多熱門

相關新聞

南投郵局縱火畫面曝　歹徒點燃汽油彈開賓士逃跑

南投郵局縱火畫面曝　歹徒點燃汽油彈開賓士逃跑

1名43歲黃姓男子因投資失利，今(26)日上午10時許闖進南投縣魚池鄉鹿谷清水郵局搶劫，除持柴刀壓制63歲劉姓經理，還點燃縱火物後開賓士逃跑，2小時後在日月潭遭警方壓制上銬，而事發當時郵局內部的監視器畫面也曝光。

搶南投郵局原因曝！　歹徒逃亡2hrs日月潭狼狽落網

搶南投郵局原因曝！　歹徒逃亡2hrs日月潭狼狽落網

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼

郵局經理「白領染血」就醫畫面曝！頻搓揉左肩

郵局經理「白領染血」就醫畫面曝！頻搓揉左肩

快訊／南投嫌縱火搶郵局！駕賓士逃離畫面曝

快訊／南投嫌縱火搶郵局！駕賓士逃離畫面曝

關鍵字：

智能障礙智力缺陷搶劫搶案逃犯入獄坐牢

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

Albee遭出征後首現身「全程尷尬臉」！

即／高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

竹北夫妻「洗完澡倒房內」！42歲老公送醫亡

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面