拿著逃犯身分證！智能障礙男疑「被錯關9年」　家屬申訴獲重審

▲被錯認為搶劫犯的李四強出獄後不到三個月便因病去世。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

安徽一名有著先天性智能缺陷的男子李四強在2007年因身上帶一張搶劫案通緝犯劉西文的身份證，被警方認定就是劉西文本人，將其抓捕歸案並服刑9年，出獄後便因病去世。期間家人不斷申訴，主張李四強從未到過案發地廣東汕頭，直至2024年1月29日，廣東省高院終於送上再審決定書，決定發還重審。

▲搶案主嫌自白稱不認識李四強。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，廣東省汕頭市龍湖區人民法院曾在判決書中認定，李奎星的弟弟李四強參與多起團伙搶劫案件，2016年，服刑九年的李四強出獄不久後病逝。李奎星介紹，弟弟李四強存在先天性智力缺陷，且從未去過案發地廣東汕頭，2007年因身揣一名在逃人員的身份證而被抓捕，他始終認為弟弟李四強是被冤枉的，因而八年來持續為弟弟申訴。

2007年開春，在外地打工的李奎星接到母親從安徽老家打來的電話稱，弟弟李四強不見了。雖然李奎星發動親友四處尋找，始終杳無音訊。李四強案代理律師朱小董表示，家人之所以找不到李四強，是因為他失蹤後不久，就被南京警方當作逃犯「劉西文」拘捕待審。

朱小董指出，從照片比對，劉西文和李四強長相並不相似，但被錯抓的李四強先被移交給汕頭警方，此後，汕頭市龍湖區人民檢察院提起公訴，龍湖區人民法院開庭審理，汕頭市龍湖區公檢法各部門在這段過程中，均沒有發現被告的身份問題。

被認為是「劉西文」的李四強最終於2007年10月11日被判處有期徒刑十二年六個月，發監執行。李四強服刑期間，汕頭警方一度發現警方發現其並非劉西文，卻認定他冒用劉西文之名，參與多起團伙搶劫案件，這也使李奎星難以接受，決定持續申訴要求還弟弟一個清白。

李四強經過兩次減刑，於2016年刑滿釋放，實際執行九年三個月。出獄後不到三個月，李四強就因病去世。李奎星連續8年持續申訴皆遭法院駁回，直至劉西文本人被找到且被抓捕歸案，廣東省高院也決定將全案發還重審，釐清整起案件的缺失。