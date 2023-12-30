一年見1次！失智嬤「特地買養樂多」給孫喝　媳變臉吐1句爆尷尬

▲媽媽一年只會見到孫子一次。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不知道算不算是別人眼中的毒菇？」一名女網友發文表示，媽媽因為失智，所以記憶還停留在「以前小時候孫子喜歡喝養樂多」。去年吃團圓飯時，媽媽特地買了養樂多給寶貝孫子，然而原PO大嫂見狀後，卻脫口1句話，讓氣氛變得尷尬，「我也不懂為什麼大嫂對家裡的人都是這種冷淡的態度？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「我是小姑，但我不知道算不算是別人眼中的毒菇？」大哥婚後就搬出去住，加上平時都只有哥哥回家，所以她和大嫂很少有互動，「一年只有除夕回來吃團圓飯」。

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原PO透露，她媽媽因為失智關係，起居都是姊妹照顧，「這也沒什麼，因為我媽沒生沒養她（大嫂），由我們姊妹照顧也是正常的」。去年吃團圓飯前，媽媽因知道孫子要來，所以記憶還停留在「以前小時候孫子喜歡喝養樂多」的她就提前買養樂多，並在吃飯時拿出來給孫子喝。

當時大嫂見狀，馬上鐵青著臉說「我們家不喝這種東西！」讓氣氛變得尷尬，大哥則圓場說「我喝、我喝！」原PO事後念了媽媽「幹嘛去買養樂多？小孩子都長大了。」結果媽媽就回「一年才見一次，我就想著要買他們喜歡的」。

原PO坦言，媽媽生病了，記憶停留在以前，所以「我不能怪我媽」，但是「也不能怪我大嫂」，她知道家長都會比較注意孩子的飲食，「只是當下會比較希望她（大嫂）的口氣能夠婉轉一點」。她也補充說道，媽媽其實對大嫂一向客氣，實在不知道為什麼大嫂對家裡人的態度總那麼冷淡。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是媽媽對孫子的疼愛啊，我也覺得嫂嫂可以婉轉一點」、「我覺得你大嫂是很會破壞氣氛的人，如果覺得小孩不喝甜的東西，可以好好的說」、「說話真的是門藝術，嫂嫂講話比較直接，你也不要往心裡去，照顧媽媽辛苦了」、「一年一次我會隨婆家耶，跟哥哥說在岳母家講話也這樣，看大嫂會怎樣」、「請哥哥跟嫂子講一下，老人家失智，記憶停留在早期，請嫂子體諒，不然這種事還會再發生」。