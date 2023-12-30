　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一年見1次！失智嬤「特地買養樂多」給孫喝　媳變臉吐1句爆尷尬

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲媽媽一年只會見到孫子一次。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不知道算不算是別人眼中的毒菇？」一名女網友發文表示，媽媽因為失智，所以記憶還停留在「以前小時候孫子喜歡喝養樂多」。去年吃團圓飯時，媽媽特地買了養樂多給寶貝孫子，然而原PO大嫂見狀後，卻脫口1句話，讓氣氛變得尷尬，「我也不懂為什麼大嫂對家裡的人都是這種冷淡的態度？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「我是小姑，但我不知道算不算是別人眼中的毒菇？」大哥婚後就搬出去住，加上平時都只有哥哥回家，所以她和大嫂很少有互動，「一年只有除夕回來吃團圓飯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她媽媽因為失智關係，起居都是姊妹照顧，「這也沒什麼，因為我媽沒生沒養她（大嫂），由我們姊妹照顧也是正常的」。去年吃團圓飯前，媽媽因知道孫子要來，所以記憶還停留在「以前小時候孫子喜歡喝養樂多」的她就提前買養樂多，並在吃飯時拿出來給孫子喝。

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

當時大嫂見狀，馬上鐵青著臉說「我們家不喝這種東西！」讓氣氛變得尷尬，大哥則圓場說「我喝、我喝！」原PO事後念了媽媽「幹嘛去買養樂多？小孩子都長大了。」結果媽媽就回「一年才見一次，我就想著要買他們喜歡的」。

原PO坦言，媽媽生病了，記憶停留在以前，所以「我不能怪我媽」，但是「也不能怪我大嫂」，她知道家長都會比較注意孩子的飲食，「只是當下會比較希望她（大嫂）的口氣能夠婉轉一點」。她也補充說道，媽媽其實對大嫂一向客氣，實在不知道為什麼大嫂對家裡人的態度總那麼冷淡。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是媽媽對孫子的疼愛啊，我也覺得嫂嫂可以婉轉一點」、「我覺得你大嫂是很會破壞氣氛的人，如果覺得小孩不喝甜的東西，可以好好的說」、「說話真的是門藝術，嫂嫂講話比較直接，你也不要往心裡去，照顧媽媽辛苦了」、「一年一次我會隨婆家耶，跟哥哥說在岳母家講話也這樣，看大嫂會怎樣」、「請哥哥跟嫂子講一下，老人家失智，記憶停留在早期，請嫂子體諒，不然這種事還會再發生」。

您可能感興趣｜

 ►搬新家怕婆婆住進來！老公一聽怒巴頭「腦殘嗎」　結局神轉被暖哭

►懷了女寶！公婆卻嘆「生男的比較好」　隊友妙回1句被讚爆

►除夕想「各回各家」被老公拒絕！　人妻嘆：我還是我父母的女兒

ET快訊
快訊／3歲童跌入釣魚池！父跳水救兒「雙雙消失」
快訊／賴清德起手式批侯政見「考古題」　柯文哲「複製貼上」
30歲OL只穿內衣褲　房東踹門「拿鑰匙要闖入」
LIVE／唯一場總統辯論會登場！　賴、侯、柯正面交鋒
中部女師4度性侵國中男友！　教師辦公室成砲房
離世國中生剩不到7個月就畢業！　校方將頒畢業證書
台超商店員結帳「神秘2字」　一票大陸人聽不懂：到底是什麼
表藝珍走紅毯「禮服裂開」　雪白大腿當場外露
直擊／高規格維安！總統辯論會場　戒備畫面曝
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北市府遭爆「13名人頭社工」灌水　衛福部：連系統都沒開就離職

國三生離世「不讓他留下遺憾」！校方：規劃頒發畢業證書

國道今3起重大車禍「回堵最長13公里」　下午防6易塞地雷路段

台南圓環頂菜粽停業！闆娘曝休息原因　明年將「轉型」繼續做

超商店員結帳「神秘2字」　一票大陸人聽不懂！台人曝：其實超方便

衛視中文台倒數2天停播！PTT狂點名「1節目」超懷念：童年回憶

一年見1次！失智嬤「特地買養樂多」給孫喝　媳變臉吐1句爆尷尬

高鐵列車廁所出現「不明紙盒」停駛！內容物曝光　未影響營運載客

國道多路段塞車！國6路段舊正路段紫爆　交長：6成旅遊車潮　

博恩被外送員騙到！她曝破綻「退休飛官是稀有財」：中國到處挖角

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

新北市府遭爆「13名人頭社工」灌水　衛福部：連系統都沒開就離職

國三生離世「不讓他留下遺憾」！校方：規劃頒發畢業證書

國道今3起重大車禍「回堵最長13公里」　下午防6易塞地雷路段

台南圓環頂菜粽停業！闆娘曝休息原因　明年將「轉型」繼續做

超商店員結帳「神秘2字」　一票大陸人聽不懂！台人曝：其實超方便

衛視中文台倒數2天停播！PTT狂點名「1節目」超懷念：童年回憶

一年見1次！失智嬤「特地買養樂多」給孫喝　媳變臉吐1句爆尷尬

高鐵列車廁所出現「不明紙盒」停駛！內容物曝光　未影響營運載客

國道多路段塞車！國6路段舊正路段紫爆　交長：6成旅遊車潮　

博恩被外送員騙到！她曝破綻「退休飛官是稀有財」：中國到處挖角

黃仁勳太會賺！今年財富暴增2倍　身價達1.35兆

賴清德拋「國民黨回來3後果」　服貿衝擊就業、黑金治安、擋軍購

亞洲第一帥是香港頂流偶像姜濤！　陸網不爽「批醜」：笑話榜單

賴清德談兩岸：不卑不亢維持現狀　只要對等尊嚴「我的門永遠是開的」

快訊／3歲童跌入釣魚池！父跳水救兒「雙雙消失」　消防搜索中

快訊／賴清德辯論起手式批侯政見「只有考古題」　柯「複製貼上」

「合法蘿莉」逛台北地下街！西門町吃滷肉飯…長澤茉里奈掉出超兇車頭燈

《原子少年》男團爆紅代言暴增！　「跨年追星秘笈」曝光

赴日必備「實體西瓜卡」復活！東京6大車站都能買　一人限買一張

首購難！10年房價漲2倍「面積少7坪」　台中建商搶外圍區段獵地

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

護理師女神秀「鏤空連身泳衣」　1.8萬人朝聖

外送員女兒道歉　薩泰爾發聲：不用退回5萬

宇智波女車禍聽到「要報警」竟拿鐵棍敲人

博恩外送員挨轟造假　背景曝地勤退役

范雲聲明稱沒說不能搜書包！鄉民全炸鍋

室內設計師超正　8美照被鄉民讚爆

連假首日出遊！國道多路段塞了　國3通霄到苑裡「紫爆」

更多熱門

相關新聞

她只生一個女兒！婆婆嗆：讓兒子去外面生

她只生一個女兒！婆婆嗆：讓兒子去外面生

「我打算過不下去就離婚！」一名女網友發文表示，她因為只有生一個女兒，所以婆婆總說難聽的話，像是要去找其他女人生、不生就離婚，近期則是說「你生一個兒子，財產就多分一份」，讓她忍不住翻白眼。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

公公誇煮飯好吃！婆婆竟「狠賞她1巴掌」結局超驚人

公公誇煮飯好吃！婆婆竟「狠賞她1巴掌」結局超驚人

台中嬤遭摑掌強餵！看護承認有衝突

台中嬤遭摑掌強餵！看護承認有衝突

大小姑送禮費用除以4　人妻1段話反擊

大小姑送禮費用除以4　人妻1段話反擊

失智阿嬤遭看護強餵+賞巴掌　台中警出手了

失智阿嬤遭看護強餵+賞巴掌　台中警出手了

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區失智大嫂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

護妻狂魔3大星座男！Top 1永遠挺老婆

林采緹跑趴穿超辣！

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面