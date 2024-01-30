新北男酒駕單車碰撞機車！21歲女騎士噴飛又被撞　卡車底傷重身亡

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

新北市板橋昨(29日)深夜發生一起死亡車禍！一名51歲王姓男子酒後騎腳踏車沿環漢路四段往新莊方向行駛，途中與同向的21歲邱姓女機車騎士發生碰撞，邱女噴飛倒地後又被後方轎車撞上。警消獲報到場，邱女被困在轎車底且傷勢嚴重，警消緊急協助她脫困後送醫搶救，但她仍因傷重於今(30日)凌晨宣告不治。





▲新北王姓男子酒駕單車與女騎士發生碰撞，女騎士倒地後又遭轎車撞上，傷重不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

這起案件發生在昨日晚間11時32分，王男酒後騎腳踏車沿環漢路四段往新莊方向行駛，但行經事故路段時，與邱女發生碰撞，邱女倒地後滑行到馬路上，遭到後方閃避不及的50歲溫姓駕駛撞上。





▲▼警消到場後，女騎士受困車底動彈不得。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報到場時，邱女被壓在車底動彈不得，且傷勢相當嚴重，警消人員隨即協助她脫困送醫，但她仍不幸於今凌晨0時46分宣告不治，而王男則多處擦挫傷未送醫。

初步調查，王男酒測值達1.1毫克，溫男則沒有酒駕，邱女酒測值仍待抽血檢驗，而至於詳細事故原因，以及相關肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。





▲警消協助女騎士脫困後送醫搶救，但她仍因傷重宣告不治 。（圖／記者陸運陞翻攝）