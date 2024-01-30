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大專校際機車道路賽熱血開賽！　狂熱車迷齊聚東港大鵬灣

 ▲台灣KYMCO光陽公司「24`UCRR 冬季賽」 。（圖／台灣KYMCO光陽公司提供，下同）

▲台灣KYMCO光陽公司「24'UCRR 冬季賽」 。（圖／台灣KYMCO光陽公司提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣車廠KYMCO與UCRR大專校際機車道路機車賽合作，於28日在屏東縣東港大鵬灣卡丁賽車場的24'UCRR 冬季賽中共同辦理統規車組賽事，現場吸引上百位民眾到場為選手加油。

 ▲台灣KYMCO光陽公司「24`UCRR 冬季賽」 。（圖／台灣KYMCO光陽公司提供，下同）

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▲台灣KYMCO光陽公司「24`UCRR 冬季賽」 。（圖／台灣KYMCO光陽公司提供，下同）

台灣KYMCO光陽公司表示，台灣兩輪賽車運動近年來逐漸被大眾所看見，現在體育台已經可以看到本土賽事的轉播，而身為台灣兩輪車廠代表之一的KYMCO，為共同提倡賽車運動風氣，吸引更多人投入賽車運動，決心投入賽車運動的推廣。

▲台灣KYMCO光陽公司「24`UCRR 冬季賽」 。（圖／台灣KYMCO光陽公司提供，下同）

▲台灣KYMCO光陽公司「24`UCRR 冬季賽」 。（圖／台灣KYMCO光陽公司提供，下同）

於是與義大利車廠OHVALE合作，引進國際賽事mini GP賽道車款GP-2 160，透過統規賽事的辦理，選拔與培養更多賽車新秀，讓台灣賽車運動未來有機會與國際接軌。而除了OHVALE的GP-2 160，KYMCO同時也將今年新改版的RCS Moto 導入統規賽事，相信在檔車速克達的雙管齊下，將會有更多具潛力的選手被發掘，提供一系列培訓課程，藉由紮實的訓練，見證與紀錄賽道新秀的成長，幫選手實踐夢想。

▲台灣KYMCO光陽公司「24`UCRR 冬季賽」 。（圖／台灣KYMCO光陽公司提供，下同）

▲台灣KYMCO光陽公司「24`UCRR 冬季賽」 。（圖／台灣KYMCO光陽公司提供，下同）

這次有3百多人報名參與「2023-2024 UCRR x KYMCO 統規選拔賽」，OHVALE部分選出10位選手、光陽RCS Moto速克達部分選出15位選手，入選的選手將成為年度培訓車手，除參與「集訓」及「2024’UCRR冬季賽」與「2024’UCRR夏季賽」的統規賽事外，經KYMCO與UCRR合作提供一系列培訓課程後，28日在大鵬灣卡丁車賽車場展開競技。

就讀台北醫學大學醫學系的何旻勳騎著光陽公司代理從義大利進口的OHVALE機車得到排位賽第1名，他說，和國小同學廖振翔以前都以機車代步，都喜歡兩輪賽運動，報名參加都被錄取。「OHVALE剎車系統很貼心，轉彎貼地剎車系統表現一流，可以收放自如，懸吊系統及平衡整體數據相當優秀，是相當棒的一款機車」。

何旻勳強調，平常有以汽車、機車代步，但都遵守交通規則，提醒車友，想要享受賽事的快感，就到賽車場，因為賽車場有絕對的安全防護措施，可確保安全，在一般道路就要遵守交通規則，保障大家安全。

就讀清華大學運動科學系的謝承祐騎乘光陽公司開發RCS Moto速克達150CC機車賽奪得排位賽組第1名；他表示，從網路得知有這項活動就報名獲錄取；「光陽公司開發這款機車，動力150極限，初速很給力，加上動態、懸吊系統都很到位；「賽車是很燒錢的運動」，光陽公司開發出這款賽事用機車，讓想參與賽事的車手，都有平價機會接獨，並在賽廠上的專業後勤，包含整個專業技師團隊、選手專區、車輛專區，營建整體高質感的賽車風采，讓選手安心用力騎，對未來國內兩輪賽事，是一項好消息，也非常有幫助。

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