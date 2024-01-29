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太平山區溪床驚見3百公斤扁柏紅檜木遭竊　山老鼠棄車落跑

▲▼竊取扁柏、紅檜漂流木的賴男作案用的白色吉普車及作案工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲竊取扁柏、紅檜漂流木的賴男作案用的白色吉普車及作案工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

山老鼠日前到太平山事業區林班地內田古爾溪流域竊取扁柏4顆、紅檜4顆共318公斤貴重漂流木，一見警方巡查，棄車逃逸，警採集白色吉普車及鐵橇、鏈鋸等犯罪工具指紋，並依照車牌等相關線索，循線追查竊賊是62歲賴男，29日將賴嫌依違反《森林法》移送偵辦。

▲▼竊取扁柏、紅檜漂流木的賴男作案用的白色吉普車及作案工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

去(112)年底，農業部林業及自然保育署宜蘭分署(下稱宜蘭分署)接獲情資，宜蘭大同鄉太平山事業區林班地內田古爾溪流域一帶發現有山老鼠出沒搬運木材的跡象，旋即派護管員前往巡視，竟發現有一輛後車門未關的白色吉普車及鐵橇、鏈鋸等犯案工具遺留於現場，後車廂又有以黑網覆蓋的貴重木數顆及車旁鄰地遺留2顆貴重木。

隨後聽見附近的草叢有人聲，經護管員大聲詢問後，驚見一男子從草叢中奪竄而出、逃逸無蹤，保七總隊第四大隊偵查小隊立即會同宜蘭分署人員前往現場巡查，並查扣現場遺留之吉普車、犯案工具及山老鼠欲搬運之貴重木，經現場宜蘭分署職員鑑定、測量後，發現有扁柏4顆、紅檜4顆，計扣得318公斤貴重木。

另保七警方將犯案工具全數扣回後，即會同宜蘭縣警察局鑑識科人員至白色吉普車內及犯罪工具中採集犯嫌指紋，並依照車牌及相關線索循線追查車主身分，經過警方指紋資料庫中比對、過濾犯嫌資料，鎖定賴姓男子涉有重嫌，並通知賴嫌到案說明。

警方表示，賴男利用吉普車輛載運工具，並攜帶鏈鋸、鐵橇、電霸及千斤頂等犯罪工具，違法進入太平山事業區林班地內田古爾溪流域竊取紅檜、扁柏等滯留貴重木，當日賴男正於溪床上拾取滯留木時，見宜蘭分署人員便心虛躲藏，被發現後拔腿狂奔。

▲▼竊取扁柏、紅檜漂流木的賴男作案用的白色吉普車及作案工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼竊取扁柏、紅檜漂流木的賴男作案用的白色吉普車及作案工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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