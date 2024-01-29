少年打撞球與隔壁桌「眼神交流」　3男不爽狠K他一頓

▲劉姓少年因看了隔壁桌男子一眼而被打。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓少年（17歲）昨（28）日下午4時許，在楠梓區一家遊憩中心打撞球時，疑似因為看了隔壁桌3名男子一眼，竟遭3男以為他在挑釁，嗆他「看三小」並出手打他，警方獲報出動快打部隊到場，但動手的3人已經鳥獸散，被打的劉男雖然無外傷，但警方仍將他送醫檢查，警方4小時循線將動手的3名男子緝捕到案，訊後依傷害、違反社維法等罪移送。

楠梓分局加昌派出所28日下午4時許接獲報案，楠梓區藍田路上某商家內有民眾打架，警方獲報後立即啟動快打警力前往現場，經了解係因店內顧客酒後因眼神相互交集誤判對彼此不滿，衍生雙方徒手爭執。

▲劉姓少年因看了隔壁桌男子一眼而被打。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，雙方互不相識，僅因酒後眼神交集，誤以為對彼此不滿，導致發生肢體衝突，警方抵達現場僅留被害人劉男1人在場，經調取監錄影像未發現有持武器傷人情形，傷者身上雖無明顯外傷，為求慎重仍由救護車送往醫院檢查，幸好沒有大礙。

4小時後，警方也將動手的3名男子查緝到案，3人都坦承有動手，但因為喝酒已經記不清楚了，警方在訊後依傷害、違反社維法等罪移送。