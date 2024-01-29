20多年好友當街互毆！　高雄男痛哭控友：喝醉酒就變另個人

▲酒後起口角！20多年好友當街互毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山新富路某KTV前今（29）日凌晨1點發生一起衝突糾紛，23歲張男找來多年好友29歲王男喝酒訴苦家庭問題，但王男認為無法替他解決，2人酒後起口角大打出手。但當王男向警方訴說經過時，突然情緒潰堤哭說「我跟他認識好多年了，不想跟他計較」，2人暫都不提傷害告訴，全案仍依社會秩序維護法送辦。

鳳山分局新甲派出所凌晨接獲轄區發生衝突糾紛，有2名男子徒手互毆，當員警趕往現場時，先是發現酒醉的王男仆在路上，因此上前了解發生什麼事。

▲警方到場時，發現酒醉的王男倒在地上。（圖／記者賴文萱翻攝）

王男告訴警方，他跟張男是認識20多年的好友，當晚張男請他出來喝酒，期間不停訴苦家庭問題，但他覺得自己不能幫忙解決，於是脫口「為什麼要一直跟我講這個？」

沒想到這一句話引起張男不滿，覺得王男不夠朋友，2人酒後起口角後就大打出手互毆，張男嘴角流血送802醫院，王男手腳則是因跌倒擦傷。

王男事後向警方表示，張男喝了酒就變了一個人，但不想對好友提告，甚至一度痛哭訴說「我跟他認識好多年了，不想跟他計較。」目前兩人暫不提出傷害告訴，但全案仍依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者，處新臺幣一萬八千元以下罰鍰」製作筆錄進行後續裁處。