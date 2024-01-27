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社會 社會焦點 保障人權

傳播妹喝一杯威士忌就倒！清醒「內褲消失」嚇壞求救

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花到顧客指定的地點陪酒助興，沒想到竟遭下藥性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名陳姓男子先前透過友人，找了傳播妹小花（化名）來陪酒助興，沒想到竟在酒裡下藥，將小花迷暈後動手性侵逞慾，嚇得小花清醒後立即求助、報警提告。台北地院審理後，依以藥劑強制性交罪，判陳男8年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳男先前透過不知情的鄭姓友人，向某傳播公司叫小花來陪酒，2人在台北的一處大樓內一同飲酒、聊天。

小花平時酒量不錯，要喝半瓶威士忌才會醉，且不會意識模糊、能夠自行回家，豈料當天只喝了約100cc的酒，就立即感覺頭暈，並且向後倒去、意識模糊。

直到後來清醒，小花發現褲子、內褲都已經消失，且私密處還有明顯的疼痛感，才知道是發生什麼事，嚇得立刻打電話通知經紀人，並且當場退還檯費、經紀費1萬元，穿上褲子離開、搭電梯到1樓求救，沒想到剛向路人求救，又在馬路邊昏倒、抽搐。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花原先酒量不錯，沒想到當天喝了100cc的酒，卻直接意識模糊、向後倒去。（示意圖／記者周亭瑋攝）

等到再度清醒，小花發現陳男站在一旁，想要伸手攙扶，嚇得她立刻躲開，加上當時遲遲沒有看到公司的車輛，只好攔了計程車，直接搭車回家，並且報案提告。

對此，陳男則辯稱，當天確實有準備第三級毒品K他命，不過小花到場以後，立即熟練地使用，且沒有意識模糊，他也在沒有違反對方意願的情況下，動手愛撫、發生性行為。

不過，法官查看監視器畫面，發現與小花的陳述一致，若2人真的和一發生性行為，互動應屬良好，小花又怎麼會不惜退還酬金全額，也要堅持離開現場。

法官審理後認為，陳男為了滿足一己私慾，不顧性自主權，以欺瞞的方法，讓小花在不知情的情況下施用毒品，並且趁著小花意識模糊時著手侵犯，對小花的身心影響深遠，對社會治安的影響也十分巨大，因此依照藥劑強制性交罪累犯，判陳男8年有期徒刑、全案仍可上訴。

 
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