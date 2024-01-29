「考古題天王」情報員蔣仁曦陸坐牢8年　回台慘死揭祕

▲蔣仁曦在中國被抓，關進福建莆田監獄8年半。



圖文／鏡週刊

10多年前，台灣情報員蔣仁曦在中國坐了8年牢後獲釋，回到台灣，沒想到返台沒多久，竟成了一具浮屍！案發後，警方與軍情局非常震驚，投入大批人力追查，結果發現蔣的帳戶被人盜領100多萬元，還有1張600萬元的保單不翼而飛。警方根據通聯紀錄，掌握保單流向，最後逮捕2名跟蔣一起在中國坐牢的台灣獄友，查出他們覬覦蔣的800多萬元補償金，痛下殺手，宣告破案。

2008年1月19日下午，淡水河邊出現一具浮屍，警方獲報到場，發現死者手腳及脖子被捆綁，身上還掛著2塊空心磚，確認是一起他殺命案，但死者身體浮腫，難以辨識身分，警方採集指紋及齒模送驗比對，而法醫驗屍時，則指出死者曾被勒頸，致死原因是生前落水導致窒息死亡。

▲情報員蔣仁曦遭獄友勒昏、綁上磚塊，扔進淡水河溺斃。

警方透過指紋及齒模比對，查出死者是「考古題天王」蔣仁曦，他在就讀文化大學時，因想插班考國立大學，蒐集各校考古題，後來開店專賣考古題；令人意外的是，蔣還是個情報員，他40歲時被軍情局吸收，1999年2月，他在中國情蒐時被捕，在莆田坐了8年牢，案發前7個月才獲釋返台。

▲蔣仁曦曾上電視公開情蒐內幕，還自曝領到軍情局「還算滿意」的補償金。

蔣仁曦返台後，因他的特殊身分及經歷，當時還被好幾個電視談話節目邀請，分享情蒐內幕。警方到蔣租屋處查看，發現他的存摺、印章不見了，便分頭過濾他的銀行帳戶及手機通聯。

警方發現，從同年1月3日起，蔣的帳戶陸續被提領一空，領款人刻意壓低帽沿，無法辨識身分，此外，蔣因案坐牢，還獲得軍情局820萬元補償金，而蔣的手機通聯顯示，1月2日晚間，他接到1通洪姓男子打來的電話，之後就沒有再與外界聯繫，警方認為洪涉嫌重大，開始監聽洪的電話。

▲蔣仁曦靠蒐集考古題累積財富，被稱為「考古題天王」。

警方監聽到洪男與1名余姓男子通話，提到「保單」「漁船」，還有1名許女傳簡訊給洪，回報保單無法處理。警方找上許女，確認她是保險業務員，手中有張蔣仁曦的600萬元保單，許告訴警方，洪拿保單請她協助變現，原來蔣拿到補償金後，買了年金保險，蔣死了，保單卻落在洪手中。

警方隨即逮捕洪男、余男，但2人都矢口否認殺人，等到警方出示保單，余才坦承他與洪、蔣曾一起在莆田監獄坐牢，回台後，在電視上看到蔣自稱拿到補償金，因為覬覦鉅款，所以想強盜錢財，沒想到最後演變成殺人棄屍案。

2人供稱，2日晚間，洪男打電話給蔣，確認他在家後，2人便帶著水果刀將他押走囚禁，逼蔣交出提款卡及密碼，等到領光蔣存款後，決定殺人滅口，10日凌晨，2人載蔣行經高速公路，余將蔣勒昏，在蔣的身體綁上繩索與磚塊，把他扔到橋下，犯案後，2人積極聯繫漁船企圖偷渡，9天後，蔣的屍體浮出水面。

全案進入法院審理後，洪、余2人互推責任，一審時，洪被判處死刑，余無期徒刑，2012年，最高法院認為難以認定洪是主謀，最後將2人都判處無期徒刑，全案定讞。

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