　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「考古題天王」情報員蔣仁曦陸坐牢8年　回台慘死揭祕

蔣仁曦在中國被抓，關進福建莆田監獄8年半。（翻攝福建監獄官網）

▲蔣仁曦在中國被抓，關進福建莆田監獄8年半。

圖文／鏡週刊

10多年前，台灣情報員蔣仁曦在中國坐了8年牢後獲釋，回到台灣，沒想到返台沒多久，竟成了一具浮屍！案發後，警方與軍情局非常震驚，投入大批人力追查，結果發現蔣的帳戶被人盜領100多萬元，還有1張600萬元的保單不翼而飛。警方根據通聯紀錄，掌握保單流向，最後逮捕2名跟蔣一起在中國坐牢的台灣獄友，查出他們覬覦蔣的800多萬元補償金，痛下殺手，宣告破案。

2008年1月19日下午，淡水河邊出現一具浮屍，警方獲報到場，發現死者手腳及脖子被捆綁，身上還掛著2塊空心磚，確認是一起他殺命案，但死者身體浮腫，難以辨識身分，警方採集指紋及齒模送驗比對，而法醫驗屍時，則指出死者曾被勒頸，致死原因是生前落水導致窒息死亡。

情報員蔣仁曦遭獄友勒昏、綁上磚塊，扔進淡水河溺斃。

▲情報員蔣仁曦遭獄友勒昏、綁上磚塊，扔進淡水河溺斃。

警方透過指紋及齒模比對，查出死者是「考古題天王」蔣仁曦，他在就讀文化大學時，因想插班考國立大學，蒐集各校考古題，後來開店專賣考古題；令人意外的是，蔣還是個情報員，他40歲時被軍情局吸收，1999年2月，他在中國情蒐時被捕，在莆田坐了8年牢，案發前7個月才獲釋返台。

蔣仁曦曾上電視公開情蒐內幕，還自曝領到軍情局「還算滿意」的補償金。（翻攝新聞挖挖挖）

▲蔣仁曦曾上電視公開情蒐內幕，還自曝領到軍情局「還算滿意」的補償金。

蔣仁曦返台後，因他的特殊身分及經歷，當時還被好幾個電視談話節目邀請，分享情蒐內幕。警方到蔣租屋處查看，發現他的存摺、印章不見了，便分頭過濾他的銀行帳戶及手機通聯。

警方發現，從同年1月3日起，蔣的帳戶陸續被提領一空，領款人刻意壓低帽沿，無法辨識身分，此外，蔣因案坐牢，還獲得軍情局820萬元補償金，而蔣的手機通聯顯示，1月2日晚間，他接到1通洪姓男子打來的電話，之後就沒有再與外界聯繫，警方認為洪涉嫌重大，開始監聽洪的電話。

蔣仁曦靠蒐集考古題累積財富，被稱為「考古題天王」。（翻攝蔣仁曦網站）

▲蔣仁曦靠蒐集考古題累積財富，被稱為「考古題天王」。

警方監聽到洪男與1名余姓男子通話，提到「保單」「漁船」，還有1名許女傳簡訊給洪，回報保單無法處理。警方找上許女，確認她是保險業務員，手中有張蔣仁曦的600萬元保單，許告訴警方，洪拿保單請她協助變現，原來蔣拿到補償金後，買了年金保險，蔣死了，保單卻落在洪手中。

警方隨即逮捕洪男、余男，但2人都矢口否認殺人，等到警方出示保單，余才坦承他與洪、蔣曾一起在莆田監獄坐牢，回台後，在電視上看到蔣自稱拿到補償金，因為覬覦鉅款，所以想強盜錢財，沒想到最後演變成殺人棄屍案。

2人供稱，2日晚間，洪男打電話給蔣，確認他在家後，2人便帶著水果刀將他押走囚禁，逼蔣交出提款卡及密碼，等到領光蔣存款後，決定殺人滅口，10日凌晨，2人載蔣行經高速公路，余將蔣勒昏，在蔣的身體綁上繩索與磚塊，把他扔到橋下，犯案後，2人積極聯繫漁船企圖偷渡，9天後，蔣的屍體浮出水面。

全案進入法院審理後，洪、余2人互推責任，一審時，洪被判處死刑，余無期徒刑，2012年，最高法院認為難以認定洪是主謀，最後將2人都判處無期徒刑，全案定讞。

更多鏡週刊報導
【情報員回台冤死1】「考古題天王」橫屍淡水河　另一身分驚爆是台灣情報員
【情報員回台冤死2】保單、漁船成破案關鍵字　2凶嫌竟是情報員中國獄友

ET快訊
一夜連6震！　氣象署曝主因：3天內還有餘震
逃亡49年！日本重大通緝犯桐島聰癌逝　曾稱「想用真名走完人生
農曆封關紅包股！　這5檔被點名
恐還有冷氣團！　轉雨降溫時間曝
福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！　陸網：為何要買小三賣的貨
小草跑去哪！柯文哲南部感恩見面會　估8000人只來1000人
本周將飆破30℃！　下波「顯著冷空氣」要有心理準備
機車發不動「車行老闆報價2千6」！他回原廠檢查結果超傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法官：我們快要被詐欺案淹沒了！

「考古題天王」情報員蔣仁曦陸坐牢8年　回台慘死揭祕

正義的成本！　檢察官、法官陸續昏倒

快訊／基隆連續爆炸！石化工廠暗夜大火　一度「閃燃」消防後撤

18歲重機女騎士墜入山區邊坡！　台南消防追Google定位救人

國道上強忍胸痛！客運司機用盡力氣把車開到路肩　昏迷送醫不治

Toyz又開直播了！質疑大安分局「連保護被害人都做不到」

盾牌都出動！高雄桌遊店「有人亮槍」真相曝　超派鐵拳毆少年落跑

碰！台東市路口2貨車相撞擋風玻璃掉落　2駕駛頭部受傷送醫

國道客運男女乘客爆衝突！司機停路肩報警　短裙女改搭別班

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

苗栗男抵押土地借290萬　當舖老闆報警！抓16歲車手

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

法官：我們快要被詐欺案淹沒了！

「考古題天王」情報員蔣仁曦陸坐牢8年　回台慘死揭祕

正義的成本！　檢察官、法官陸續昏倒

快訊／基隆連續爆炸！石化工廠暗夜大火　一度「閃燃」消防後撤

18歲重機女騎士墜入山區邊坡！　台南消防追Google定位救人

國道上強忍胸痛！客運司機用盡力氣把車開到路肩　昏迷送醫不治

Toyz又開直播了！質疑大安分局「連保護被害人都做不到」

盾牌都出動！高雄桌遊店「有人亮槍」真相曝　超派鐵拳毆少年落跑

碰！台東市路口2貨車相撞擋風玻璃掉落　2駕駛頭部受傷送醫

國道客運男女乘客爆衝突！司機停路肩報警　短裙女改搭別班

特斯拉「改款Model 3性能版」今年見！續航超過500km、534匹馬力

花蓮凌晨連6震！主因「板塊擠壓」所致　估3天內還有規模4↓餘震

《顧家男》情延續！深夜3人約會　陳敬宣揪阿達、吳承璟回家續攤　

法官：我們快要被詐欺案淹沒了！

逃亡49年！日本通緝犯桐島聰癌末病死　曾稱「想用真名走完人生」

內行人推「東京必去景點」　觀景台、知名拉麵全都有

星巴克1／29起連續3天買一送一　有星冰樂快揪咖

農曆封關紅包股！　這5檔被點名

狗狗狂挖洞救了整個社區！　檢測土壤竟是「瓦斯外洩」

恐還有冷氣團！　轉雨降溫時間曝

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

社會熱門新聞

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

客運司機身體不適！忍痛把車開到路肩　昏迷不治

即／基隆連續爆炸！工廠大火一度閃燃

Toyz直播嗆大安分局：連保護被害人都做不到

重機女騎士衝入山區邊坡　消防追定位救人

「考古題天王」情報員蔣仁曦陸坐牢8年　回台慘死揭祕

正義的成本！　檢察官、法官陸續昏倒

新店休旅車左轉與機車相撞　騎士噴飛重摔翻滾

國道客運男女乘客爆衝突　短裙女下車搭別班

台積電寶山工地又打架了！兩方混戰影片流出

祥豐營區迫砲爆炸釀9傷！基檢查無人員疏失簽結

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

OL喝醉！男主動照顧　同事折回驚見他脫褲逞慾

獨／33米巨柱夜行畫面曝　護國神山的

更多熱門

相關新聞

正義的成本！　檢察官、法官陸續昏倒

正義的成本！　檢察官、法官陸續昏倒

去年10月，一名檢察官在家中昏倒，一度失去生命跡象。11月，一名法官到家後心肌梗塞，同樣一度失去呼吸心跳。

「電子榨菜」掏心又掏錢！　大陸年輕人追劇陷入「付費焦慮」

「電子榨菜」掏心又掏錢！　大陸年輕人追劇陷入「付費焦慮」

中國介選我友邦吐瓦魯　「450美元利誘信」內容曝

中國介選我友邦吐瓦魯　「450美元利誘信」內容曝

王志安道歉！「以為台灣尺度大」

王志安道歉！「以為台灣尺度大」

好心司機是變態　女大生差點肉償抵車資

好心司機是變態　女大生差點肉償抵車資

關鍵字：

鏡週刊蔣仁曦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

客運司機身體不適！忍痛把車開到路肩　昏迷不治

機車維修老闆報價2千6　他換一家傻眼了

謝麗金買兩片甜糕「被結帳金額嚇壞」

童話變菜市場！台灣團客嬉鬧小合掌村　放任小孩雪球亂砸

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面