Toyz喊累了！嘆在台灣「有關係就沒關係」　嗆超哥：用畜生角度看世界

▲Toyz昨晚間開直播。（圖／翻攝自直播）

圖文／CTWANT

超派鐵拳風波持續延燒。Toyz昨（28）晚開直播再槓大安分局，並點名大安分局縱放超哥，且現場員警「當下不知道在幹嘛」，更對大安分局日前駁斥他的言論感到十分不解，自嘲用頭殼確認台灣是不是「有關係就沒關係」。

Toyz昨晚間開直播不久，就吸引超過2萬名網友觀看，他也在直播中曬出密錄器畫面，質疑大安分局「並無網傳員警到場後仍有打架情事」說法，強調密錄器拍下員警到場後，依然有人繼續動手攻擊，「不就很會打？」

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Toyz接著點名大安分局安和路派出所所長霍建元，表示不認同對方「員警到場時無人打架」說法，直言除了密錄器，現場其他人也拍到當時至少有3個人攻擊他，質疑警方「為何不調查清楚」、「為什麼不等完整調查後再統一說明，而是立即發出聲明」？

警方的「證據到哪就辦到哪」說詞更讓Toyz疑惑，因為超哥行兇後沒被警員壓制、搜身、驗毒，警方只用徒手鬥毆拿傷害罪送辦超哥，直言警方因為超哥身分就縱放，與自嘲用自己的頭殼確認台灣是不是「有關係就沒關係」。

▲Toyz嗆超哥是「出生富裕家庭的弱智」。（圖／翻攝自直播）

Toyz坦言，看完所長的聲明「真的很累」，並就「開除沒拍下關鍵畫面、沒保護老闆」的觀眾留言回應，自己雖然很在意自家攝影當下沒拍到畫面，但不怪攝影，因為「現場至少有一半是兄弟，沒還手是最好的結果」，且店長很快就阻止別人錄下攻擊畫面。

他直呼，現場有許多監視器，警方卻能說出「員警到場後沒有人持續毆打」，且在現場「連保護被害人都做不到」，而所長對此還能發文幫超哥辯護，真的讓他心累。

Toyz接著嗆超哥是「出生富裕家庭的弱智」，居然能說出「我的東西怎麼可能難吃」如此智能不足的話，直言對方「用畜生的角度來理解世界」。與酸「館長也是個行家，他們的世界在同個平行線」，連吃到橡皮筋都能說好吃。

Toyz也感嘆，他把有關這件事的東西完整丟到網路上，但很多人只想看「速食」，還有人拿他的東西東湊西湊、斷章取義，且這情況又以臉書最嚴重，呼籲大家真的要學習媒體識讀。

Toyz強調，自己有膽乖乖給人罵詐賭、販毒，超哥卻在想殺他之後去越南洗頭，不敢跟他約戰，嗆超哥「丟光台灣人的臉」、「如果我要被判無期徒刑，超哥就要被判死刑」，並嗆「說出超派有夠丟臉、腦洞、弱智」，以及要對方出來單挑，就算拿槍互射、拿刀互砍他也接受。他還感嘆，如果華人文化是要人說謊、圓潤，「我要再學習學習」。

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