陸證監會：全面暫停限售股出借　調整轉融券市場化約定申報

▲陸股近期表現低迷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證監會28日宣布，進一步加強融券業務監管，第一是將全面暫停限售股出借，從29日開始實施；第二是將轉融券市場化約定申報，由即時可用調整為次日可用，從3月18日起生效。

證監會表示，此次優化融券機制，主要體現兩方面監管意圖，第一是突出公平合理，降低融券效率，制約機構在資訊、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場訊息，營造更加公平的市場秩序。

第二方面是突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管，同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。

同時，上交所和深交所也一起公告，決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內，出借配股票，在本通知實施尚未了結的出借合約到期不得展期。

去年十月，證監會取消上市公司高管及核心員工，通過參與戰略配售設立的專資產管理計劃出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例。證監會說，新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。

證監會強調，下一步將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運行效果，依法維護市場秩序，切實保護廣大投資者的合法權益