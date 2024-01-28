　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸證監會：全面暫停限售股出借　調整轉融券市場化約定申報

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲陸股近期表現低迷。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證監會28日宣布，進一步加強融券業務監管，第一是將全面暫停限售股出借，從29日開始實施；第二是將轉融券市場化約定申報，由即時可用調整為次日可用，從3月18日起生效。

證監會表示，此次優化融券機制，主要體現兩方面監管意圖，第一是突出公平合理，降低融券效率，制約機構在資訊、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場訊息，營造更加公平的市場秩序。

第二方面是突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管，同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。

同時，上交所和深交所也一起公告，決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內，出借配股票，在本通知實施尚未了結的出借合約到期不得展期。

去年十月，證監會取消上市公司高管及核心員工，通過參與戰略配售設立的專資產管理計劃出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例。證監會說，新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。

證監會強調，下一步將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運行效果，依法維護市場秩序，切實保護廣大投資者的合法權益

ET快訊
快訊／網紅吃一口放回架上　全聯、家樂福怒告：不接受和解
史上第1人！　24歲台灣女孩加入日職啦啦隊
特斯拉暴跌！馬斯克丟全球首富寶座　被他篡位
圭賢夜市「排隊買雞排」　見周圍1幕：我害怕了
120迫擊砲彈爆炸！釀9傷2人截肢　鑑定結果出爐
祈錦鈅產後激瘦20公斤！　穿爆乳深V小可愛
柯建銘恭喜傅崐萁當選總召　「未來大家要相佇」
新冠、流感流行！　台大醫示警1狀況不尋常

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸證監會：全面暫停限售股出借　調整轉融券市場化約定申報

中泰簽署互免簽證協議　旅遊網站搜尋暴增

寧德時代與滴滴成立合資公司　佈局換電生態網路

「電子榨菜」掏心又掏錢！　大陸年輕人追劇陷入「付費焦慮」

陸國航、南航虧損縮窄　國內線競爭激烈、國際線恢復緩慢

中國房企巨頭強迫員工買股　遭聯名舉報

陸多地推出「紅娘獎」　鼓勵幫「農村單身男」找老婆

國泰飛檳城班機冒煙　緊急折返香港機場

8次申請延期　恆大清盤呈請聆訊29日舉行

露營被吵醒！　清晨5點「女性呻吟聲」響遍全區嬌喊：不行了

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

陸證監會：全面暫停限售股出借　調整轉融券市場化約定申報

中泰簽署互免簽證協議　旅遊網站搜尋暴增

寧德時代與滴滴成立合資公司　佈局換電生態網路

「電子榨菜」掏心又掏錢！　大陸年輕人追劇陷入「付費焦慮」

陸國航、南航虧損縮窄　國內線競爭激烈、國際線恢復緩慢

中國房企巨頭強迫員工買股　遭聯名舉報

陸多地推出「紅娘獎」　鼓勵幫「農村單身男」找老婆

國泰飛檳城班機冒煙　緊急折返香港機場

8次申請延期　恆大清盤呈請聆訊29日舉行

露營被吵醒！　清晨5點「女性呻吟聲」響遍全區嬌喊：不行了

和藍綠密談挨批「私設刑堂」　柯文哲：柯建銘沒希望游錫堃當選

網紅大吃賣場架上商品再放回　全聯家樂福怒告：不接受和解

今日最驚悚！新店休旅車左轉與機車相撞　騎士噴飛10米重摔翻滾

哈士奇聞到零食直奔陌生人！　邊牧立刻衝去「咬牽繩拉回來」

英鋼琴家又出招了！　秀出「禁忌數字」回敬中國遊客

日男「身中數刀」陳屍神戶市公園！警：不排除他殺

謝京穎文定「深V露半球」見公婆　循傳統古禮金飾戴全身

日本職棒史上第1人！　24歲台灣女偶像加入軟銀鷹啦啦隊：可以來找我

日媒：中國在東海防空識別區邊界　常態部署艦艇

說轉就轉！台中女打方向燈直接左切　害對向車撞斷電桿車頭全毀

大陸熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

38歲媽媽網紅突然身亡！5天前最後影片洩端倪

女貪官索賄只要「黃金」！「2936萬金條」藏跑步機

ASML提前取消對華出口訂單 陸駐歐盟大使：別低估中國人聰明才智

5天前曾拉肚子！20歲妹子突心臟驟停倒路邊

男網友約開房！傻妹赴約後失身：我還沒談過戀愛

陸「隧道鑽掘機」　佔全球7成市場

陸多地推「紅娘獎」　幫農村單身男找老婆

走一半遭潑化學液體！25歲女老師上半身燒融慘叫

陸廚師學校人肉砧板招生影片！　學生蒙眼在背上切菜

更多熱門

相關新聞

陸證監會：堅決消除監管真空

陸證監會：堅決消除監管真空

中共中央金融工作會議日前強調，要全面加強金融監管，防範化解金融風險。對此，大陸證監會主席易會滿進一步指出，證監會堅決消除監管真空，將各類證券活動全部納入監管，嚴厲打擊「偽私募」，清理整頓金交所、「偽金交所」，並協同相關部門加強對大型企業集團債務風險的監控監管。

香港證監會：去年就發覺JPEX可疑

香港證監會：去年就發覺JPEX可疑

中國證監會連發3文救市　房企融資不受虧損限制

中國證監會連發3文救市　房企融資不受虧損限制

陸將調降證券交易經手費　證券公司佣金

陸將調降證券交易經手費　證券公司佣金

陸證監會：未要求外資投行報告高管薪酬

陸證監會：未要求外資投行報告高管薪酬

關鍵字：

證監會限售股

讀者迴響

熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

YTR放火認愛19萬超正女友！

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

謝京穎❤Energy書偉「文定穿超辣」

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

愛莉莎莎道歉「PO泳裝照」被罵

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面