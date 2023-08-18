陸證監會：將調降證券交易經手費　證券公司佣金費率

▲大陸股市近年表現黯淡，整體弱於其他市場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證監會18日透露，為了活躍資本市場，提振投資者的信心，將降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率，並研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間。不過，對於市場高度關注的證券交易印花稅是否調降，證監會沒有正面回應，僅表示已注意到相關呼籲及關切。

證監會在官方網站上表示，7月24日中央政治局會議對資本市場工作作出重要部署，明確提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，證監會對此成立了專項工作組，確定了一攬子政策措施。

證監會提到，第一是「加快投資端改革，大力發展權益類基金」，加快制定資本市場投資端改革行動方案，從推動公募基金行業高質量發展、持續優化市場投資生態、加大中長期資金引入力度等方面作出系統安排。

證監會指出，第二是「提高上市公司投資吸引力，更好回報投資者」，制定實施資本市場服務高水平科技自立自強行動方案，建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行、併購重組「綠色通道」。

證監會提到，第三是「優化完善交易機制，提升交易便利性」，將降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率，並研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。

第四、第五、第六項則分別是「激發市場機構活力，促進行業高質量發展」和「支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度」以及「加強跨部委協同，形成活躍資本市場合力」。

證監會強調，活躍資本市場、提振投資者信心與穩字當頭、穩中求進是相輔相成、內在統一的，沒有相對穩定的市場環境，活躍市場、提振信心也就無從談起，「我們將統籌做好活躍市場與防範風險、加強監管各項工作，會同有關方面穩妥防範處置城投債券、房地產等重點領域風險，堅決維護市場穩定運行，堅守監管主責主業，加大資本市場防假打假力度，從嚴從快從重查處欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等典型違法案件，為投資者提供真實透明的上市公司，鞏固長期投資信心。」

另外，市場對於降低證券交易印花稅稅率有不小的呼聲，證監會回應，已關注到市場對調降證券交易印花稅稅率的呼籲和關切，「從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。有關具體情況建議向主管部門了解。」