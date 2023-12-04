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大陸 大陸焦點 特派現場

陸證監會：堅決消除監管真空　加強對大企業債務風險監控

▲股票。（圖／CFP）

▲大陸官方將再加強金融監管力度。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央金融工作會議日前強調，要全面加強金融監管，防範化解金融風險。對此，大陸證監會主席易會滿進一步指出，證監會堅決消除監管真空，將各類證券活動全部納入監管，嚴厲打擊「偽私募」，清理整頓金交所、「偽金交所」，並協同相關部門加強對大型企業集團債務風險的監控監管。

易會滿近日接受了《新華社》的專訪，他提到，加強監理、防範風險是金融高品質發展的重要保障，近年來，他們堅持「敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏風險，發揮各方合力」的監管理念，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，資本市場重點領域風險持續收斂、整體可控，「下一步，我們將著力提升監管適應性、針對性，為資本市場改革發展創造更有利的環境。」

易會滿指出，一是全力維護資本市場穩定運作，他們將加強股市交易行為、資金流向的監測，建立健全風險綜合研判與預警機制。完善一二級市場逆週期調節機制，鼓勵並引導上市公司回購、股東增持，發揮各類經營主體內在穩市作用。健全維護資本市場穩定的緊急應變機制，加強分級會商和快速反應，守牢風險底線。

易會滿說，二是落實監管主責主業。堅持早期識別、早預警、早暴露、早處置，著力提升抓早抓小的能力，強化對大股東資金佔用、過度槓桿、產業資本與金融資本缺乏隔離等潛在風險隱患的源頭治理。健全資本市場防假打假機制，改善行政、民事、刑事立體追責體系，「零容忍」打擊詐欺發行、財務造假、操縱市場等違法行為。同時，與有關方面一道，防範房地產風險、地方債務風險及金融風險的傳遞共振。

易會滿提到，三是堅決消除監管真空。加強監管協同，依法將各類證券活動全部納入監管，嚴厲打擊「偽私募」，清理整頓金交所、「偽金交所」。協同相關部門加強對大型企業集團債務風險的監控監管。

易會滿強調，四是加強監管能力建構。落實黨和國家機構改革任務，健全內部協同機制，實際提高監管的有效性。同時，加強監管科技建設，強化跨部門資訊共享，提升數位化智慧化水平，為監管履職提供更有力支撐。

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