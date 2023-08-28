中國證監會連發3文救市　房企融資不受虧損限制

▲大陸房市低迷，房企接連爆雷。（圖／CFP）



文／中央社上海27日電

中國證監會今天連發3文，宣布房地產上市公司再融資不受虧損限制，並公布有利資本市場融資融券措施，另一方面則嚴格規範公司股東出脫股份的條件，意圖提振投資人信心。

7月下旬召開的中共中央政治局會議提出「活躍資本市場、提振投資者信心」後，中國證券監督管理委員會網站今天宣布，為落實近期發布相關的一攬子政策安排，將修訂「融資融券交易實施細則」，將投資人融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%，自9月8日收盤後實施。

證監會指出，在槓桿風險總體可控的基礎下，適度放寬融資保證金比例，有利於促進融資融券業務功能發揮，盤活存量資金。

此外，證監會表示，考慮當前市場形勢，完善一、二級市場逆週期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏作出相關安排。其中最令人矚目的，是「房地產上市公司再融資不受破發（股價跌破初始發行價格）、破淨（股價跌破淨資產價格）和虧損限制」。

綜合陸媒報導，中指研究院企業研究總監劉水認為，這表明監管部門對房地產上市公司融資給予了更大力度的支持，也有利於已發生經營困難的房企再融資，有助於防範和化解當前房地產企業的風險。

在規範股票減持（出脫）行為方面，證監會表示，上市公司存在破發、破淨情形，或者最近3年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近3年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控制人不得透過二級市場減持自家公司股份。

同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或延長股份鎖定期。

中國股市與整體經濟陷入低迷，上證指數上週失守3100點，悲觀情緒蔓延，外界關注官方如何多措並舉救經濟。中國財政部、稅務總局今天傍晚正式宣布，明天起減半徵收證券交易印花稅，證監會也連續公布為資本市場交易創造有利條件的措施。