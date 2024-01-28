黃國昌拋委員會單一召委制　他曝後果：未來恐有更惡劣的一黨獨大

▲黃國昌今日拋出應將委員會改為單一召委制。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院第十一屆龍頭之爭激烈，藍綠正副院長候選人皆有意拜會民眾黨團，民眾黨不分區立委當選人黃國昌28日拋出新議題「將委員會改為單一召委制」。對此，國民黨青年部主任陳冠安就在臉書分析，倘若第十二屆國會，某一政黨單獨過半，就會出現贏者全拿，出現比第九屆、第十屆民進黨完全執政更惡劣的一黨獨大行政立法運作模式。

陳冠安指出，黃國昌今天提出將立法院委員會目前的雙召委制改單召委制，並要求藍綠兩黨國會領袖表態，這完全印證他上周猜測，「民眾黨醉翁之意不在正副院長，而在召委席次。」不過他倒是沒想到，白營會想要把「雙召委改成單召委」，因為當初設立雙召委制，其實就是要保護國會少數黨，讓小黨也能獲得召委，避免召委被單一政黨所掌握。

陳冠安分析，就第十一屆國會結構來看，三黨不過半，最小黨關鍵少數，單一召委制確實可以讓民眾黨在藍綠之間游走，獲得召委席次最大化的空間；而一旦民眾黨在單一席次召委制的環境裡，獲得召委席次，就代表小黨能完全掌握該委員會的排審及相關權利，創造民眾黨的議題設定戰略縱深。

但陳冠安示警，倘若第十二屆國會，某一政黨單獨過半，就會出現贏者全拿，出現比第九屆、第十屆民進黨完全執政更惡劣的一黨獨大行政立法運作模式；且未掌握召委席次的小黨、在野黨，一旦失去排審法案的能力，想推動法案的NGO、公民團體、學者專家就只能靠向掌握召委席次的最大黨。

「單一席次召委制，或許在第十一屆國會對小黨有利，但在未來卻可能造成極其嚴重的憲政危機，摧毀在野力量的團結」，陳冠安強調，制度調整不應只做戰術性思考，國會改革很簡單，就是國家整體利益應高於個別政黨利益或是一時利益。