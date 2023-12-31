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社會 社會焦點 保障人權

工程師為救兒雙雙溺斃魚池　阿公悲赴殯儀館看孫：兒子很孝順

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

苗栗卓蘭某露營區30日發生落水溺亡意外，一名年約3歲的謝姓男童不慎掉落魚池中，爸爸看見後隨即跳進水池要救兒子，不料卻雙雙溺斃。謝男的父親今（31）日前往彰化殯儀館，他回憶，過往去看孫子的時候，孫子都會叫「阿公」，兒子一起平時都會出去露營，沒想到這次發生意外。

▲▼ 苗栗露營區父子在釣魚池溺水。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗露營區父子在釣魚池溺水喪命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

謝男的父親指出，謝男跟妻子都在台中上班，過往去看孫子的時候，孫子都會叫「阿公」，之前也有說這個禮拜會去露營，未料發生意外，目前都還不知道詳細狀況，也還沒跟媳婦問，大家都是看電視報導，實際狀況怎樣都不知道。謝父說，兒子是工程師，在做AI、大數據相關的工作，平常很孝順，媳婦是在幼稚園上班，一家常常外出露營，沒想到這次發生意外。

▲▼露營溺水 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲謝男父親說，之前也有說這個禮拜會去露營。（圖／記者唐詠絮翻攝）

大湖分局表示，謝男、謝童遺體已移置彰化市立殯儀館，將由彰化地檢署代驗，相驗時間還未確定。彰化地檢襄閱指出，目前尚未收到苗檢的報驗單。

該起案件發生在30日，31歲謝男一早帶兒子去釣魚，見兒子失足落水趕緊跳下水救援，卻沒想到兩人再也沒有上岸。謝妻直到中午時間仍找不到人，急忙請農場業者幫忙調閱監視器尋人，才發現父子倆已跌入釣魚池超過4小時。

消防人員在現場打撈時，謝妻不斷在一旁呼喚兒子的名字，「他們在找你，趕快起來。」父子倆被救起時已明顯無生命跡象，送醫後雙雙被宣告不治。

業者表示，釣魚池的開放時間為下午2時30分到4時30分，現場也都會有人在一旁注意，但父子兩人是在非開放時間擅闖，他們也不清楚為何父子會在那個時間出現，詳細的事發經過仍待進一步調查釐清。

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