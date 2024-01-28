台南玉二聖母選的龍年鑰匙圈 時尚保身將引起話題

▲全台玉二聖母祖廟山上天后宮，特別推出“花「甲」之年 心「辰」則靈”紀念皮革鑰匙圈，以龍年幾何圖騰的意象設計，將於春節期間和信眾結緣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年是甲辰龍年，適逢玉二聖母晉陞一甲子，全台玉二聖母祖廟山上天后宮，在請示聖母後，特別推出“花「甲」之年 心「辰」則靈”紀念皮革鑰匙圈，以龍年幾何圖騰的意象設計，將於春節期間和信眾結緣。

廟方指出，整個樣式擲筊請示聖母後，連獲5個聖杯，最後還以笑杯做收，顯見聖母相當滿意，今年製作了2000個鑰匙圈。

山上天后宮主委蕭銘賢表示，廟方將於大年初一上午8時起，於廟門龍邊免費發放200個紀念鑰匙圈。另外，為推廣山上區旅遊，大年初一至初三，憑台南山上水道博物館票根即可至天后宮兌換紀念鑰匙圈，限量200個，敬請把握良機。

據了解，山上天后宮從去年開始，推出春節限量鑰匙圈，因設計精緻，吸引民眾搶購結緣，推出一周就結緣完畢；今年原本計劃循例製作，但經請示聖母後，聖母指示可以更加精進，於是與設計師蘇沁涵溝通後，決定以皮革為材質，搭配龍年幾何圖形的鋅合金飾片，製作出兼具設計及古典感的鑰匙圈。

為了慎重，廟方除了請示聖母，獲得允許以外，還將鑰匙圈安放在聖母案前過火祈福，讓鑰匙圈兼具保身實用及藝術氣質；鑰匙圈共分成紅、咖啡及黑色三種顏色。

廟方指出，除紀念鑰匙圈，山上天后宮春節活動也將於大年初一上午8時開始，包含人車過七星平安橋、鑽轎底、敲鐘祈福，並提供免費熱食供信眾享用，歡迎好友們蒞臨山上天后宮走春祈福，讓新的一年一切順利。