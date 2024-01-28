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迎遊子返鄉！花蓮2萬盞大紅燈籠高高掛　火車站佈置喜氣溫馨

▲▼花蓮全縣13鄉鎮市都掛起了大紅燈籠，開心迎接龍年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮全縣13鄉鎮市都掛起了大紅燈籠，開心迎接龍年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮火車站前以中英文字樣，迎接國內外遊客及返鄉遊子回到花蓮。農曆春節即將來到，花蓮太平洋公園南濱段的「2024花蓮太平洋燈會」龍年燈飾，以及遍佈縣內13鄉鎮市主要街道的近兩萬盞大紅燈籠都已掛起準備點燈。至於花蓮火車站前的新春布置26日也已搶先完成，「歡迎回花蓮Make yourself home in Hualien」等中英文字樣，用喜氣溫馨的氣氛來迎接國內外遊客及返鄉遊子回到花蓮迎龍年，祝福鄉親好運福氣龍總來。

▲▼花蓮全縣13鄉鎮市都掛起了大紅燈籠，開心迎接龍年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

每逢農曆春節，來自國內外各地遊客及花蓮在外返鄉的遊子們都會搭火車來到花蓮火車站，花蓮縣政府也會在火車站前張燈結綵迎接遊客及鄉親的到來。今年的火車站前新春佈置，除了運用設計教父陳俊良所設計的太平洋燈會主視覺，並加上大紅燈籠及爆竹、元寶以彰顯年節喜慶氣氛外，這次更增加了為農曆春節特製的千層鏡，以層疊的效果展示「歡迎回花蓮Make yourself home in Hualien」字樣，除了呼應龍年燈會主燈「一層層的花蓮、一層層的龍年」設計主題外，更凸顯「花蓮走向世界、世界走進花蓮」的精神。

▲▼花蓮全縣13鄉鎮市都掛起了大紅燈籠，開心迎接龍年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮火車站前以中英文字樣，迎接國內外遊客及返鄉遊子回到花蓮。

迎接新的一年，火車站前的花蓮觀光大使紅面鴨也換成由旅英的花蓮在地藝術家優席夫繪製的「微笑的鴨子」在入口處迎接遊客，縣長徐榛蔚歡迎世界遊客都來花蓮喜氣過年，好運龍總來！

▲▼花蓮全縣13鄉鎮市都掛起了大紅燈籠，開心迎接龍年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

即將於2月3日登場的「2024花蓮太平洋燈會」將在當日晚間7點舉辦開幕晚會，包括迎賓入口「得天獨厚躍龍門」，以及由鰲魚轉化成龍的典故打造的「鰲躍龍門」龍年生肖燈飾，還有萬眾矚目的「雲龍戲珠」科技主燈都將正式登場展演，歡迎大家龍年來花蓮走春過好年。

▲▼花蓮全縣13鄉鎮市都掛起了大紅燈籠，開心迎接龍年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

更多活動內容請詳：
太平洋燈會活動官網https://www.hualien-lantern.com.tw
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/
 

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