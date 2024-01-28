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牛肉壽喜燒、辣炒雞一次吃！　超商「7款聯名冷凍美食」上架了

▲▼全家開賣大戶屋、bb.q CHICKEN全新7款冷凍料理。（圖／業者提供）

▲大戶屋、bb.q CHICKEN全新7款冷凍料理超商限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

輕鬆加熱就能上桌了！有超商特意找來日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國超人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」合作，一口氣推出「7款冷凍美食」，像是牛肉壽喜燒、泡菜小煎餅、雜菜冬粉等通通有，即日起於全門市上市，至3月5日前還可享2件任選打9折優惠。

▲▼全家開賣大戶屋、bb.q CHICKEN全新7款冷凍料理。（圖／業者提供）

▲▼日式、韓式料理一次滿足。

▲▼全家開賣大戶屋、bb.q CHICKEN全新7款冷凍料理。（圖／業者提供）

全家最新7款冷凍美食來了，首推與大戶屋聯名的「雞肉什錦燴黑醋」，選用特製獨門黑醋醬汁搭配以日式醬汁醃漬的厚實雞腿排，還放了鮮烤蔬菜，口感酸甜好吃；「牛肉壽喜燒」則嚴選美國牛五花，讓肉片吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，配飯最適合不過。

而喜歡韓式料理可選擇bb.q CHICKEN5款聯名美食，其中，「辣炒雞」是使用國產雞肉搭配獨門辣炒雞醬，香辣又開胃；「秘製鱈魚塊」則嚴選阿拉斯加海域鱈魚製成，再裹上特製醬汁，打造酸甜微辣口感；除外，還有韓國必吃經典美食「泡菜小煎餅」、「雜菜冬粉」及「秘製蝦球」，即日起於全門市開賣，至3月5日前凡購買上述聯名冷凍商品任選2件可享9折優惠，再送店內餐點兌換券。

▲▼OK mart開賣「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」。（圖／業者提供）

▲OK mart開賣朴大哥聯名韓式辣豆腐鍋。

另，OK mart近日也找來朴大哥的韓式炸雞攜手打造全新限定聯名韓式美食「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」，特意選用傳統濃郁大骨湯底作為基底，搭配嫩鮮豆腐、韓式冬粉、豬肉片、蛋絲與豆芽等配料，超級澎湃，尤其熱熱喝更滿足，每碗售價99元，即日起於全門市開賣。

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