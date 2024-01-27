終於等到！超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸　還加明太子超欠吃

▲超人氣「新極上飯糰－日本帆立貝」終於回歸了，全台7-11限量開賣。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

現在又能吃到了！去年超商一開賣就熱銷近40萬份的「帆立貝飯糰」終於回歸，這顆飯糰選用日本夢幻品種米製成，咬下就能吃到超鮮美的帆立貝與明太子，每一口都超療癒；另外，超商近日也首度開賣「明太子小龍蝦堡」，全台限量88888份，售完為止，快衝超商開吃。

7-11「新極上飯糰－日本帆立貝」強勢回歸，全台限量開賣，嚴選日本第一米大賞最高金賞獎的夢幻品種「龍之瞳米」製成，米粒口感Q彈甘甜，內餡以日本青森帆立貝搭配博多明太子，鮮美帆立貝與濃郁明太子醬完美結合，每一口都超鮮，售價59元，即日起至2月6日可用OPEN POINT APP點數1點+49元兌換券(1萬份)。

▲「新極上飯糰－日本帆立貝」選用日本夢幻品種米「龍之瞳米」製成，米粒口感Q彈甘甜，內餡以日本青森帆立貝搭配博多明太子。



另外，7-11近日首次開賣「明太子小龍蝦堡」，售價168元，選用小龍蝦肉佐檸檬奶油，鮮甜風味層次佳，搭配日本直輸熟成明太子醬，口感鹹香濃郁，全台限量88888份，售完為止。

▲7-11首度開賣「明太子小龍蝦堡」，售價168元，全台限量88888份，售完為止。

吃飽了當然要來點飲料！人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」近日推出3款果茶手搖杯，首推白柚系列，一共有「白柚翡翠」、「白柚金萱」2款飲品選擇，選用盛產採收的文旦柚子，把新鮮果肉冷凍鎖住甜份，再搭配天然蜂蜜以及宣橋綠茶、金萱青茶，每一口都是清爽果茶香，還有柚子肉，加碼喝這杯「春橙烏龍」，是新鮮柳橙與烏龍茶的組合，同樣清爽又好喝，即日起正式開賣。

▲萬波3款果茶手搖杯開喝。（圖／萬波島嶼紅茶提供）