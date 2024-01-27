鄭運鵬帥兒「6歲超Q嫩照曝光」　大眼睛超萌！曾是防疫代言人

▲德德6歲模樣超可愛。（圖／翻攝自疾管署YT）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬挑戰連任失利，不過在選戰後期，由於兒子「德德」伴隨車掃，堪比韓星的亮眼外型引來高度關注，其實德德在6歲時，就已經上過媒體版面，當時因感染腸病毒71型重症，一度失去意識，送醫院急救才救回一命，鄭運鵬帶著兒子參加疾管署活動，德德6歲時的可愛模樣也曝光。

「疾病管制署 - 1922防疫達人 」2012年發文，鄭運鵬先生現身分享腸病毒照顧經驗，提醒大家腸病毒流行期，記得每天檢查小朋友有沒有手足口病，或疱疹性咽峽炎等疑似症狀，平時也要做好勤洗手、更衣以及環境消毒等衛生好習慣。

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「衛生福利部疾病管制署」也拍攝影片，請來鄭運鵬分享兒子感染腸病毒重症，如何照顧之經驗談。鄭運鵬提到，德德6歲時罹患腸病毒71型重症，當時一度失去意識，鄭運鵬抱著兒子去消防隊等救護車，狀況突然發生，快到來不及反應，到醫院治療後，幸運救回一命。

▲鄭運鵬2012年時帶著德德亮相。（圖／翻攝自疾管署FB）



鄭運鵬在影片中提到，腸病毒重症有四大前期徵兆，嗜睡、嘔吐、抽搐、呼吸心跳加快，「德德確認腸病毒前幾天完全沒有徵兆，這對家長來說是比較可怕的部分」，建議家長可以多關心小朋友，並且陪著一起睡，如果有狀況可以馬上就醫，「拖久了我也不知道會怎麼樣」。

影片中的德德年僅6歲，可愛的模樣引起網友驚呼，「小時候就超級可愛」、「德德小時候就很可愛了耶，感謝神奇演算法，讓我看到小時候的德德」、「還好德德沒事」、「好可愛想捏捏臉」、「長大變成明星」、「來看小德德」、「德德小時候跟爸爸比較像」。