毒鴛鴦路邊吵架太激動...掉出2包怪東西　警問「誰的」2人傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局建成派出所警員，在20日接獲民眾報案，在鄭州路上有情侶吵架糾紛，警方到場處理卻發現地上有2包疑似大麻的東西，警2人一起返回派出所查證，最後在女子身上搜出安非他命吸食器，也在男子身上搜出海洛因以及吸食器等證物，讓原本正因吵架情緒高漲的情侶檔，當場啞口無言。

警方調查，20日中午時分，在北市警大同分局建成派出所警員接獲報案，40歲的連姓男子與50歲的杜姓女友當街吵架，被路人發現後報警處理，警方到場協調後，竟在地方發現2包大麻，讓原本情緒高漲的2人當場啞口無言，警方也將2人帶回派出所初步檢驗毒品。

▲毒鴛鴦路邊吵架太激烈，毒品掉地上還不知，當場被警方查扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現測出有毒品大麻反應，2人也推說不清楚是誰的，最後對2人進行盤查，發現杜姓女子身上藏有安非他命吸食器，另外在連姓男子身上查扣毒品海洛因、海洛因香菸以及毒品大麻、安非他命等證物，訊後依規定將2人依照毒品罪嫌移送法辦。

▲毒鴛鴦路邊吵架情緒激動，連毒品掉落都還不知道。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時到場時2人情緒相當激動，且因為感情問題以及相處模式發生爭執，但是太激烈導致毒品掉落地面也不知道，直到警方來才被警方查獲，警方也呼籲，毒品嚴重危害身心健康且極度容易成癮，請民眾千萬不要輕易嘗試。