10秒狂捅數十刀！唐山一派出所副所長「當街殺人」　受害人搶救中

記者鄭思楠／綜合報導

一段據稱是河北唐山市玉田縣派出所副所長當街捅人的影片，1月26日在大陸網上廣傳，引發關注。被捅傷者姓武，是當地一洗車店經營者。網傳影片顯示，10多秒內，嫌犯持刀捅向武男數十次。

據《赤焰新聞》報導，網傳影片顯示，在一輛紅色越野車旁，有兩名男子發生爭執，隨後，其中一男子從口袋掏出一把疑似刀具，瘋狂捅向另一男子。影片聲音顯示，捅人男子為玉田鎮派出所王姓副所長。

當地一位知情人證實，網傳影片發生於1月23日，事發後，武男被送往玉田縣中醫醫院ICU進行急救。

玉田縣中醫醫院住院處也證實，23日當天確有接診一名與武男同名同姓的男子，正在ICU。

▲唐山一派出所副所長當街捅人。（圖／翻攝自影片）

前述知情人還透露，案發原因疑涉及武男近日一起交通事故責任糾紛的調解。「他們（武男）在舒暢華府（一住宅社區附近），讓車時（有人）把他的車給撞了，然後把手機也給摔了，所以他們到派出所解決這事兒去了。這派出所（工作人員）要和解，姓武的不願意，所以發生衝突了。」

1月26日，知情人表示，當地警方已介入此事。

「平安豐潤」微信公眾號1月26日發文，唐山豐潤區警方通報，1月23日，玉田縣發生一起刑事案件，經上級指定管轄，警方依法立案偵查。經查，2024年1月18日，武男因車輛被擦撞後與對方乘車人員發生衝突。接警後，玉田縣玉田鎮派出所副所長王男負責調解處置。武男因對調解結果不滿，多次在網上發佈影片、直播等進行反映。1月23日上午，王男、武男在一建築工地附近進行溝通時發生言語衝突，王男持刀將武男扎傷，後投案自首，被依法刑事拘留。武男就醫後傷情穩定，無生命危險。