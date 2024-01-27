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為什麼窮人越來越窮？「拿命換錢、領到薪水就享樂」成敗筆！

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲理財專家陳重銘、吳淡如認為，窮人跟富人最大差異，在於勞力和金錢的使用方式。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）

記者林育綾／綜合報導

為什麼有錢人越來越有錢？而窮人越來越窮？如果把有錢人放到困境中，也會發生一樣的事嗎？理財專家陳重銘、吳淡如在書中分享一個故事，提到窮人用勞力換取報酬的方式等同「拿命來換錢」，而且一拿到錢就享樂、花光，顯示出「思維決定成敗」。

存股高手陳重銘、知名作家吳淡如共同撰寫《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》一書，他們在書中分享一個和金錢有關的故事，一名窮人因為抱怨不公平，有一天跪在佛祖面前，祈求讓有錢人變得跟他一樣窮、做一樣的工作，還說，「如果他還是可以成為有錢人，我就不會再抱怨了。」

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佛祖真的讓一位富人變得和窮人一樣窮，然後給他們每人一座煤礦山，要他們每天去挖煤炭，但限期只有一個月。在第一天，習慣辛苦勞動的窮人迅速挖出一車煤炭，賣掉後買了雞鴨魚肉慶祝；而習慣奢華的富人只能勉強完成，他節儉地買便宜的麵包果腹，將餘款存下來。

第二天，窮人繼續挖煤，賺來的錢又立刻用在家庭娛樂；而富人用前一天存下來的資金，雇佣了2名工人挖煤，自己僅需指揮即可。富人透過外援後，產量增加，隨後又投資聘請更多工人。一個月後，窮人一樣維持只用個人勞力，挖了一小部分煤礦，沒有任何積蓄；但富人透過團隊勞動，已經挖光了整座煤山，還創了一家礦業公司，脫離貧窮、再度變成有錢人。

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲有錢人利用錢賺更多錢。（圖／記者劉維榛攝）

兩位作者指出，窮人與富人之間的主要差異，在於勞力和金錢的使用方式。其中窮人靠著自己的勞力，面對工作時間的限制、生病或老化的風險，其實相當於「拿命來換錢」；而富人則懂得利用他人的體力、專業、時間，來創造更多財富。另外在金錢觀念上，窮人將金錢視為享樂的手段，一拿到錢就容易花掉；富人則將錢作為工具，來賺取更多財富。

陳重銘也補充，對於那些無法負擔房價的人，空有怨言並無幫助，建議改變觀念，例如成為建商的股東，讓資金為自己工作，這是解決財務困境的有效方法。
 
書中也提到，房價年年高漲，薪水卻沒有跟著漲，是不少年輕人心中永遠的痛。根據統計，從2012年到2022年，10年之間房價漲幅高達62.34％，等於平均每年漲幅約為5％，然而薪水有跟著每年調高5％以上的人並不多。因此，要依自己的狀況來做投資及經濟決策很重要。

▲存股高手陳重銘、作家吳淡如共同撰寫《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》。（圖／時報出版）

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